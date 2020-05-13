Как быстро возбудить мужчину: шесть беспроигрышных приемов

Женщина любит ушами, а мужчина — глазами. А еще по своей натуре любой представитель сильной половины человечества — охотник и добытчик. И если соединить два этих представления, то можно получить реальный план к действию.

Откроем тайну: когда мужчина искренне возбужден, идет выработка гормона счастья — окситоцина. И если ты добилась подобного состояния, то твой возлюбленный еще долго будет заводиться от одного только воспоминая о тебе, так как выработка окситоцина и твой образ надолго закрепятся в его памяти. Этот факт доказан американскими учеными. Расскажем, как правильно возбудить мужчину .

Делай акцент на волосы

Как можно возбудить мужчину? Играй волосами! Несмотря на модные тенденции, длинные волосы ассоциируются у мужчин с женской красотой. Используй этот дар природы в свою пользу.

Представим ситуацию: ты пришла на свидание. Сидишь напротив кавалера, пьешь кофе. Накручивай локон на пальчик — это открытый призыв к флирту, знак, что парень тебе симпатичен. Всегда помни, что игра жестов придумана не зря — она работает с подсознанием.

Играя рукой с волосами, ты демонстрируешь свое запястье, а это уже эротический подтекст. Ты как бы говоришь: «Я готова перейти на «ты», «Давай поиграем». Эти знаки не останутся незамеченными, и твой избранник обязательно отреагирует.

Если конфетно-букетный период уже позади, это не повод расстраиваться. Предложи партнеру поиграть: завяжи ему глаза и медленно раздевай его, лаская волосами. Восточные женщины нередко используют для подобных игр ресницы. Еле касаясь шеи мужчины, они возбуждают в нем страсть и приводят в неописуемый восторг.

Если хочешь повторить эту технику, чередуй подобное движение с поглаживанием кончиками волос. Даже если у тебя короткая стрижка, изобрази кошечку и нежно касайся головой его чувствительных мест — возбуждение обеспечено. А дальше действуй, как подскажет твоя интуиция.

Подбирай правильный цвет белья

Как еще женщине возбудить мужчину? Выбирай нужный цвет белья. Он напрямую влияет на мужское возбуждение. Если хочешь, чтобы он завелся с пол-оборота, изучи то, как воздействуют оттенки в разных ситуациях.