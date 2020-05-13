Как быстро возбудить мужчину: шесть беспроигрышных приемов

Если банальные советы не работают, lisa.ru предлагает опробовать практики, которые точно помогут прийти к нужному результату.
Женщина любит ушами, а мужчина — глазами. А еще по своей натуре любой представитель сильной половины человечества — охотник и добытчик. И если соединить два этих представления, то можно получить реальный план к действию.
Представим ситуацию: ты пришла на свидание. Сидишь напротив кавалера, пьешь кофе. Накручивай локон на пальчик — это открытый призыв к флирту, знак, что парень тебе симпатичен. Всегда помни, что игра жестов придумана не зря — она работает с подсознанием.
Играя рукой с волосами, ты демонстрируешь свое запястье, а это уже эротический подтекст. Ты как бы говоришь: «Я готова перейти на «ты», «Давай поиграем». Эти знаки не останутся незамеченными, и твой избранник обязательно отреагирует.
Если конфетно-букетный период уже позади, это не повод расстраиваться. Предложи партнеру поиграть: завяжи ему глаза и медленно раздевай его, лаская волосами. Восточные женщины нередко используют для подобных игр ресницы. Еле касаясь шеи мужчины, они возбуждают в нем страсть и приводят в неописуемый восторг.
Если хочешь повторить эту технику, чередуй подобное движение с поглаживанием кончиками волос. Даже если у тебя короткая стрижка, изобрази кошечку и нежно касайся головой его чувствительных мест — возбуждение обеспечено. А дальше действуй, как подскажет твоя интуиция.
Подбирай правильный цвет белья
Как еще женщине возбудить мужчину? Выбирай нужный цвет белья. Он напрямую влияет на мужское возбуждение. Если хочешь, чтобы он завелся с пол-оборота, изучи то, как воздействуют оттенки в разных ситуациях.
- Красное — лучше не использовать. Ошибочное мнение, что красный — это цвет любви. Скорее, это оттенок страсти, агрессии и доминации. Но не каждый мужчина готов играть роль жертвы, это может отпугнуть его, и тогда возбуждения не возникнет.
- Черный — лидер в эротической индустрии. Именно черный ассоциируется с ночью, а в это время суток можно все. Черный действует крайне возбуждающе.
- Зеленый — можно использовать в ролевых играх, но не часто. Зеленому отдают предпочтение девушки, которые периодически меняют партнеров, которым нравится секс на один раз. Возможно, твой мужчина не знает об этом, но его подсознание воспримет этот оттенок в качестве сигнала, что женщина ненадежна.
- Синий — элегантный, сдержанный, благородный. Именно он считается цветом царей, роскоши. Этот оттенок говорит мужчине о твоем тонком вкусе и благородстве. Такую леди нужно покорять и завоевывать. Ей нужно соответствовать. А еще этот цвет располагает к беседе — и до секса может не дойти.
- Розовый — цвет легкости и беззаботности, романтики и флирта. Если ты наденешь пастельно-розовое белье в рюшах, это позабавит твоего мужчину. Поэтому не переборщи. Ярко-розовый, наоборот, может отпугнуть.
- Бежевый — естественный цвет, ассоциируется с кожей. Самый беспроигрышный вариант. Он никогда не вызывает отрицания и негатива.
- Сиреневый — не стоит. Цвет одиночества и озабоченности. Можно использовать только в исключительных случаях или ролевых играх.
Используй подходящие принты
Узоры, которые изображены на твоей одежде, тоже могут сыграть определенную роль в отношениях с мужчиной. Поэтому если хочешь, чтобы дело дошло до постели, используй только правильные принты.
- Леопардовый принт, обожаемый многими из нас, на самом деле выдает в женщине хищницу. Она ведет себя активно, ищет, завоевывает. Но твоего избранника такой смелый наряд может отпугнуть.
- Цветочный принт — если правильно использовать, он может сработать как бомба замедленного действия. Возьми в руки плетку, и разрыв шаблона будет обеспечен. Это взбудоражит не только мозг, но и все, что находится ниже пояса.
- Однотонное — чистый цвет без принтов всегда более красноречив и действенен.
- Клетка — если только яркая, например, шотландская. Твой мужчина будет рад покорить иностранку.
- Горох — возможно, но лучше клетка. Сама по себе фигура круг говорит об компромиссе, уступчивости, бесконфликтности. Любой самец хочет добиваться своей добычи, а ты уже кричишь, что сдаешься.
- Без белья — естественно, да. Если надеть на голое тело тонкое короткое платье, он сразу заметит отсутствие белья — такое мужчины не упускают из виду. Не дожидаясь окончания ужина, он поведет тебя в спальню.
Держи козырь в рукаве
Есть один важный совет. Особенно он касается тех, кто давно в отношениях. Никогда не ходи голой по дому!
Это огромная ошибка многих женщин. Твой мужчина, регулярно видя тебя без одежды, привыкает к твоему телу, и оно перестает быть для него желанным. Но он охотник. И твое тело должно быть наградой — потрудись, раздень, чтобы получить.
Ложась в одну постель с избранником, на тебе всегда должна быть одежда: красивая ночная сорочка, кружевное полупрозрачное белье, игривые шортики и просвечивающая майка.
После секса сразу же одевайся или как минимум завернись в простыню — это заводит мужчину, ему непонятно: он уже видел тебя голой, а ты снова от него ускользаешь. Но только ты знаешь, что это игра. Такими действиями ты провоцируешь его на новые подвиги и свершения.
Научись танцу живота
Как сильно возбудить мужчину? Используй сексуальные движения телом. Да, мода диктует, что живот должен быть плоским, но природа говорит об обратном — у здоровой детородной женщины всегда есть хотя бы небольшой животик. Это символ материнства, а ведь секс изначально и создан для деторождения. Это заложено в нас на подсознательном уровне.
Более того, костюм для танца живота противоречив, он оголяет не все тело, а только середину, словно призывая к соитию. Султаны и шейхи выбирали себе любимых наложниц именно по их танцу, ведь лицо у девушек было прикрыто. Используй этот секретный прием.
Не забывай про массаж
Как быстро возбудить мужчину? Используй массаж. Есть специальные техники, и освоить их нетрудно. Возбуждающий массаж делается кончиками пальцев, чередуя поглаживания с легкими пощипываниями.
Уделяй особое внимание задней стороне шеи, позвоночнику, ягодицам, внутренней стороне ног. Начинай сверху, скользя вниз и обратно.
А вот спереди лучше ласкать нежными поцелуями. Вопреки всем стереотипам, у мужчин очень чувствительная грудь. Нежно целуй и немного покусывай, а дальше переходи ниже, к члену — быстрое возбуждение обеспечено.