Ср, 13.05.2020

Как приготовить настоящую итальянскую панакоту: рецепт от Юлии Высоцкой

Панакота с апельсинами. Иллюстративное фото

ФОТО: скриншот с youtube.com

Нежный и вкусный десерт из сливок, сахара и ванили родился на севере Италии, в регионе Пьемонт. У этого кулинарного шедевра очень красивое название — панакота, что в переводе с итальянского значит «вареные сливки». Если вы пробовали настоящую итальянскую панакоту, вы никогда не забудете ее вкус. Это настоящее кулинарное потрясение и праздник жизни! Однако вряд ли кого-то обрадует перспектива постоянно ездить в Италию за этим десертом, поэтому единственный способ наслаждаться сливочным лакомством — научиться готовить панакоту в домашних условиях. Это гораздо проще, чем кажется, пишет edimdoma.ru.

 

Ингредиенты

Панакота

  • Свежие сливки 800 г
  • Сахар 200 г
  • Желатин 13 г
  • Стручок ванили

Приготовление

Размягчить желатин в холодной воде. Вскипятить сливки, добавив в них ваниль и сахар. Снять с огня и добавить желатин. Хорошо перемешать и влить в формы. Оставить в холодильнике на 6 часов, пишет bazaar.ru.

Апельсиновый соус

  • Апельсины 3 штуки
  • Сахар 150 г

Апельсины хорошо помыть. Положить в холодную воду и довести до кипения. Слить воду и довести до кипения еще раз. Повторить процесс семь раз. После седьмого раза порезать апельсины на большие кусочки и добавить сахар. Кипятить 10 минут, полученную массу взбить в блендере. Заливаем готовую панна котту соусом.

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