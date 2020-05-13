Как приготовить настоящую итальянскую панакоту: рецепт от Юлии Высоцкой

Нежный и вкусный десерт из сливок, сахара и ванили родился на севере Италии, в регионе Пьемонт. У этого кулинарного шедевра очень красивое название — панакота, что в переводе с итальянского значит «вареные сливки». Если вы пробовали настоящую итальянскую панакоту, вы никогда не забудете ее вкус. Это настоящее кулинарное потрясение и праздник жизни! Однако вряд ли кого-то обрадует перспектива постоянно ездить в Италию за этим десертом, поэтому единственный способ наслаждаться сливочным лакомством — научиться готовить панакоту в домашних условиях. Это гораздо проще, чем кажется, пишет edimdoma.ru.