Как приготовить настоящую итальянскую панакоту: рецепт от Юлии Высоцкой

Нежный и вкусный десерт из сливок, сахара и ванили родился на севере Италии, в регионе Пьемонт. У этого кулинарного шедевра очень красивое название — панакота, что в переводе с итальянского значит «вареные сливки». Если вы пробовали настоящую итальянскую панакоту, вы никогда не забудете ее вкус. Это настоящее кулинарное потрясение и праздник жизни! Однако вряд ли кого-то обрадует перспектива постоянно ездить в Италию за этим десертом, поэтому единственный способ наслаждаться сливочным лакомством — научиться готовить панакоту в домашних условиях. Это гораздо проще, чем кажется, пишет edimdoma.ru.
Ингредиенты
Панакота
- Свежие сливки 800 г
- Сахар 200 г
- Желатин 13 г
- Стручок ванили
Приготовление
Размягчить желатин в холодной воде. Вскипятить сливки, добавив в них ваниль и сахар. Снять с огня и добавить желатин. Хорошо перемешать и влить в формы. Оставить в холодильнике на 6 часов, пишет bazaar.ru.
Апельсиновый соус
- Апельсины 3 штуки
- Сахар 150 г
Апельсины хорошо помыть. Положить в холодную воду и довести до кипения. Слить воду и довести до кипения еще раз. Повторить процесс семь раз. После седьмого раза порезать апельсины на большие кусочки и добавить сахар. Кипятить 10 минут, полученную массу взбить в блендере. Заливаем готовую панна котту соусом.