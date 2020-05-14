Шесть консервированных овощей, которые не менее полезны, чем свежие

Консервы — это очень удобно. Они не стоят дорого, могут очень долго храниться, а использовать их можно в самых разных блюдах. Считается, что консервированные продукты вредны, но это не совсем так. При консервации в овощах почти всегда сохраняется большинство витаминов и полезных элементов. В некоторых овощах их становится даже больше (например, в помидорах).

При покупке важно обращать внимание, чтобы в составе не было натрия. Он помогает продлить срок хранения и предотвращает рост микробов, но большое его количество может навредить — например, стать причиной повышения давления или повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Натрий и другие добавки (например, уксус, который в больших объемах тоже не полезен) находятся в жидкости, в которой законсервированы продукты, поэтому его количество легко сократить, промывая их водой перед использованием.

Также даже при всей пользе не стоит злоупотреблять такой едой — многие консервированные овощи богаты клетчаткой, в очень большом количестве она может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением .

Среди консервированных продуктов есть те, которые можно всегда держать под рукой — они ничуть не вреднее свежих, очень полезны для здоровья, а некоторые еще и намного легче готовятся.

1. Помидоры

Эти овощи содержат очень много ликопина (в консервах часто вырабатывается даже больше, чем в свежих томатах), антиоксидантов, а еще витаминов В и С. При этом их можно добавлять в суп, пасту, блюда из картофеля, можно делать полезный соус. Самый полезный вариант для употребления — помидоры в собственном соку. 2. Кукуруза

Она имеет нейтральный вкус и может быть добавлена практически к любым блюдам. В кукурузе есть клетчатка, фосфор, цинк, магний, витамины Е и В, антиоксиданты. Это один из самых полезных злаков. И кстати, сок от консервированной кукурузы тоже совсем не вреден. 3. Артишоки

Этот продукт мгновенно делает более интересным вкус любого салата, не добавляя много калорий. Плоды богаты клетчаткой, витамином С, магнием, фосфором, антиоксидантами. Они способны уменьшать уровень «плохого» холестерина. При этом плюс консервированных в том, что их не нужно долго отваривать или тушить. Они уже готовы. 4. Горох

Банку гороха чаще достают на Новый год для праздничного оливье. Но этот продукт достоин хранения на кухне и употребления в любой сезон. Горох является хорошим источником белка. Консервированный, так же как и свежий, можно добавлять в супы, варить или тушить для вторых блюд. А вот сам по себе лучше много не есть, он может стать причиной вздутия живота. 5. Морковь

Положи консервированную морковь в суп или слегка обжарь для гарнира, к ней даже не нужно ничего добавлять. Это источник бета-каротина и клетчатки. Дополнительный бонус — консервированная варится быстрее обычной, так что ты потратишь на приготовление еды меньше времени. 6. Фасоль

Это не совсем овощ, но ее нельзя не включить в список. Приготовление свежей фасоли занимает большое количество времени, в отличие от консервированной. В фасоли очень много белка (ей даже можно периодически заменять мясо), клетчатки и полезных микроэлементов. Как выбрать полезные консервированные овощи