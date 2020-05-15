ТОП-4 знака Зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Рожденные под этими созвездиями бросаются в отношения, как в омут с головой, и сильнее других переживают обманутые ожидания.
Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, которые склонны сразу погружаться в отношения с теми, к кому испытывают симпатию. Они быстро привязываются к партнеру, закрывая глаза на многое из того, что впоследствии может принести разочарование. При этом отказы и неоправданные ожидания они переживают сильнее других.
Близнецы
Интерес, проявленный к Близнецам, моментально притягивает их. Они привязываются к человеку, зацикливаясь на приятном ощущении влюбленности. Представители этого знака не легкомысленны, но присущая им доверчивость порой оборачивается про них.
Рак
Надежные и целеустремленные Раки полностью отдают себя человеку, который вызывает у них доверие. Им не свойственно прятать чувства, они полностью посвящают ему себя и в открытую делятся самым сокровенным, если этот человек разделяет их принципы.
Водолей
Находясь в центре всеобщего внимания, Водолеи получают удовольствие. Но еще больше им нравится, когда кто-то активно ими интересуется. К тому человеку они быстро прикипают, не желают с ними расставаться и становятся зависимыми от его расположения.
Рыбы
Привязанность для Рыб — шаг осмысленный. Они понимают все сопутствующие риски и принимают решение быть с конкретным человеком до конца, если чувствуют себя с ним комфортно. Впоследствии они вряд ли смогут от него отлипнуть по собственной воле, пишет портал Femmie.ru.