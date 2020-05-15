ТОП-4 знака Зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, которые склонны сразу погружаться в отношения с теми, к кому испытывают симпатию. Они быстро привязываются к партнеру, закрывая глаза на многое из того, что впоследствии может принести разочарование. При этом отказы и неоправданные ожидания они переживают сильнее других.

Близнецы

Интерес, проявленный к Близнецам, моментально притягивает их. Они привязываются к человеку, зацикливаясь на приятном ощущении влюбленности. Представители этого знака не легкомысленны, но присущая им доверчивость порой оборачивается про них.

Рак

Надежные и целеустремленные Раки полностью отдают себя человеку, который вызывает у них доверие. Им не свойственно прятать чувства, они полностью посвящают ему себя и в открытую делятся самым сокровенным, если этот человек разделяет их принципы.

Водолей

Находясь в центре всеобщего внимания, Водолеи получают удовольствие. Но еще больше им нравится, когда кто-то активно ими интересуется. К тому человеку они быстро прикипают, не желают с ними расставаться и становятся зависимыми от его расположения.

Рыбы