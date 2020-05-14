Летняя обувь-2020: стилист рассказывает про модели, которые удлиняют ноги

Сразу настраиваемся на правильный лад: маленькие женщины созданы для любви, и на этом точка. Сама давно тешу себя этим, поэтому научилась подчеркивать эту мысль правильной обувью, которая не укорачивает ноги. Рассказываю про модели, которые визуально добавят тебе пару лишних сантиметров, которые так нужны нам – девушкам невысокого роста.

Очевидное и невероятное

Самое действенное - каблуки. Когда вы физически добавляете себе несколько сантиметров ног, естественно, визуально они становятся длиннее. Какой каблук выбрать – вопрос, который нужно решать согласно трендам. Сейчас, наконец-то, стал актуальным небольшой каблук, который добавит удобства и мобильности. В масс-маркете полно подходящих моделей – выбирать можно по цветам, формам и, что немаловажно, по удобству. Куда идти? Обрати внимание на Zara и Mango.

Форма

Форма носка играет немаловажную роль. Круглый и квадратный в ситуации, когда важен каждый сантиметр, вам не на руку. Модный в этом сезоне квадратный нос безжалостно обрежет ногу и прибавит «тяжести». Круглый мыс не будет вас приземлять, но и вытягивать образ тоже не потрудится. Особенно плохо эти две формы будут смотреться с обувью на плоском ходу. Чтобы визуально вытянуть ноги, стоит выбирать вытянутую форму носа. Она необязательно должна быть острой, сейчас много моделей с удлиненным мысом разной формы.

Цвет

На что еще обратить внимание? На цвет, конечно. Темные оттенки не добавят вам сантиметров. Мы любим черный за счет его способность визуально уменьшать размеры, но он на этом не останавливается и...скрадывает длину. Поэтому обращай внимание на телесные цвета. Обувь, подходящая под оттенок кожи, визуально удлинит силуэт. Кроме того, ты можешь отказаться от цвета вообще и примерить актуальную в этом сезоне транспарентность. Даже ремешки допустимы – прозрачный декоративный элемент никак не повредит твоему образу.

Детали