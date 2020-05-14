20 лайфхаков для красивых и здоровых волос

1. Регулярно – каждые 2-3 месяца – подстригайте кончики. Нет, волосы не начнут расти быстрее, но вы сможете предотвратить их сечение. Для этой же цели используйте специальные несмываемые уходы.

2. Шампунь выбирайте по типу кожи головы, а кондиционер – по типу волос. И помните, что с течением жизни эти типы могут меняться. ​

3. Шампунь наносите на кожу головы, намыливайте всегда дважды, сочетайте с массажем, чтобы стимулировать волосяные фолликулы. А кондиционер и маску наносите на волосы по длине, избегая области возле корней. В противном случае остатки средств могут забивать поры, что непременно скажется на питании и росте волос – не в лучшую сторону. Это не относится к маскам, которые предназначены именно для кожи головы.

4. Несколько капель масла, добавленных в маску для волос, усилят её действие. Также масло можно нанести перед использованием шампуня в качестве маски для восстановления, на чистые влажные волосы – для придания мягкости, на сухие волосы – для блеска.

5. Чтобы снять статическое напряжение, сбрызните волосы обычной водой или разотрите в ладонях несколько капель масла для волос и распределите его по длине.

6. Если у вас поврежденные волосы и чувствительная кожа головы, вам подойдут бессульфатные шампуни, которые, кроме того, имеют пониженный уровень pH.

7. Используйте расчески из натуральной щетины, они считаются наиболее безопасными для волос, поскольку не электризуют их и предотвращают появление секущихся концов. Но такие расчески нужно использовать с осторожностью, если на коже головы есть воспаления.

8. Чтобы распутать или расчесать густые вьющиеся волосы, используйте расческу с длинными широкими зубцами и начинайте с кончиков.

9. С острожностью пользуйтесь металлическими и деревянными расческами – они могут электризовать волосы, травмировать кожу головы и структуру волос – если дерево не очень качественно отшлифовано.

10. При выборе стайлера для укладки отдавайте предпочтение титановым и керамическим пластинам, они наиболее безопасны. Функция ионизации и несколько температурных режимов будут плюсом.

11. Если вы делаете укладку с помощью плоек и стайлеров, не забывайте про термозащиту. Для пушистых, плохо держащих форму прядей подойдет средство в форме спрея с добавлением кератина, для сухих и поврежденных волос – крем. Используйте утюжок для выпрямления только на сухих волосах, а термозащитное средство наносите на влажные.

12. Не бойтесь мыть голову каждый день, если вам это действительно необходимо. Просто выбирайте шампуни для жирных волос и кожи головы. Как правило, они содержат экстракты крапивы, ромашки, шалфея, коры вербы, листьев смородины, мать-и-мачехи и березы. Полезными будут средства с содержанием глины, витаминов А и С. По возможности старайтесь все-таки делать паузы в мытье.

13. Чтобы придать волосам объем от корней, сушите их феном, наклонив голову вниз. Для бережной сушки переключите прибор на прохладный температурный режим.

14. Для восстановления волос выбирайте маски и несмываемые средства с натуральными маслами (жожоба, ши, кокосового, касторового, арганового и т.д.). Пантенол, аминокислоты и протеины также хорошо уплотняют стержень волоса.

15. Если вы краситесь в блонд, пользуйтесь оттеночными бальзамами для обновления цвета между окрашиваниями. И раз в месяц мойте волосы шампунем с синим или фиолетовым пигментом, чтобы избежать появления желтого оттенка.

16. Сухой шампунь способен не только продлить свежесть вашей укладки, но и добавить ей объем и текстуру.

17. Маску держите на волосах столько, сколько указано в инструкции. Если смывать ее быстро, как кондиционер, питательные вещества просто не успеют подействовать.

18. Если вы хотите получить естественные локоны без стайлера, влажные волосы заплетите в свободную косу на ночь или утром соберите их в пучок или два. Дайте высохнуть, а потом просто расчешите пальцами и закрепите результат лаком.

19. Хотите поэкспериментировать с модными яркими цветами? Не торопитесь красить волосы или использовать оттеночный шампунь. Попробуйте мелки – c их помощью можно выделять отдельные пряди, миксовать цвета и делать омбре. Они не портят волосы и смываются за одно мытье.