СТЫДНО, КОГДА ВИДНО ⟩ Четыре зоны на женском теле, которые лучше закрыть

Со временем смелые решения перенимают и городские модницы, чему все только рады. Однако некоторые части тела стилисты до сих пор настоятельно советуют прикрывать. И на то есть веские причины.

Руки

Во-первых, разберемся, какую именно часть рук. И молодым девушкам, и дамам в зрелом возрасте стилисты не советуют открывать локти. Даже если вы регулярно ухаживаете за кожей, в этой части рук она так или иначе трескается и темнеет. Именно поэтому локти трудно назвать привлекательной зоной женского тела. Маленький изъян может броситься в глаза и подпортить даже самый сногсшибательный образ. В этом случае лучше не рисковать.

Взрослым дамам особое внимание стоит обратить на кисти и пальцы, именно они могут выдать возраст, даже если на лице нет ни единой морщинки! Потому кольца, браслеты и еще раз кольца, если годы того требуют.

Шея и зона декольте

Еще одна капризная зона, которую стоит закрывать. Морщины на шее (кольца Венеры) появляются гораздо быстрее, чем на лице. А зона декольте слишком чувствительна к солнцу и может неожиданно покрыться пигментными пятнами. Чтобы выглядеть моложе, присмотритесь к водолазкам и платкам. А чтобы придать пикантности наряду, лучше откройте спину, эффект вас приятно удивит!

Колени

Икона стиля Коко Шанель открытые коленки считала преступлением. Она была убеждена, что ни при каких обстоятельствах нельзя выставлять их напоказ. А теперь подумаем, почему Шанель, которая не признавала множества правил, которая не боялась смелых экспериментов, бросала вызов привычным модным стандартам и была новатором в индустрии моды, все же придерживалась правила «закрытых колен»?

Причин много. Кожа на коленях, как и в случае с локтями, больше подвержена трещинам и пигментации, а еще короткие юбки и шорты могут испортить силуэт, укоротить ноги и визуально сделать вас полнее. Однако если ваши ножки — эталон красоты в любом возрасте, совет Коко вряд ли вам пригодится.

Нижняя часть живота

Стилисты рекомендуют закрывать живот, если и не полностью, то нижнюю его часть обязательно. Да, некоторые тренды нулевых успешно ворвались и в современную моду, но все профессиональные стилисты здесь едины во мнении.