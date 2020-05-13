Как отмыть пластиковый подоконник? Секреты профессионалов

Пластиковые подоконники со временем теряют свою привлекательность и белоснежность. Справиться с загрязнениями помогут народные средства и опыт мудрых хозяек, пишет YandexZen.
Как можно отмыть различные виды загрязнений?
Способы чистки пластиковых подоконников:
Избавляемся от желтых разводов и ржавчины. Для этого натрите на мелкой терке кусочек хозяйственного мыла, советует Дачный мастер. Растворите его в литре горячей воды. Нанесите смесь на проблемные участки и подождите 20-25 минут. Для большей эффективности протрите их резиновой губкой. Этим же раствором обработайте всю поверхность. Завершите процедуру мытьем подоконника чистой водой.
Удаляем застарелые пятна. Понадобится уксус и сода. Возьмите по 1 чайной ложки каждого из ингредиентов и смешайте. Нанесите смесь на пятно. Подождите немного и смойте остатки средства чистой водой.
Важно! Такую смесь нельзя оставлять на пластиковом подоконнике больше, чем на 5 минут.
Устраняем следы детского творчества. В доме, где есть дети, на подоконниках могут появиться следы от фломастеров, красок, карандашей. Избавиться от них довольно трудно. В этом случае помогут спиртовые растворы (нашатырь или обычный медицинский спирт). Средство следует развести с водой 1:1 и нанести на пятна. Оставить ненадолго и смочить чистой водой.
Удаляем пятна неизвестного происхождения. Если не знаете, каким образом появилось пятно, попробуйте его удалить с помощью лимона. Просто протрите участок половинкой фрукта. Также с этой целью можно использовать крепкий раствор лимонной кислоты.
Возвращаем подоконнику былую белизну. Со временем подоконники утрачивают свой белоснежный вид. Но все поправимо. Готовим специальную пасту: смешиваем немного воды с 1 чайной ложкой мела (его можно сменить на зубную пасту). Как следует, натираем резиновой губкой подоконник. Затем обрабатываем поверхность чистой водой.
Важно! При чистке пластиковых подоконников нельзя пользоваться железными ершиками. В крайнем случае, используйте жесткую щетку.
После ремонта. В результате ремонта на подоконнике остаются следы монтажной пены, клея или грунтовки. Их легко убрать при помощи резинового шпателя. Предварительно замочите пятна. Затем потрите их губкой, выполненной из резины. В заключении воспользуйтесь отбеливающим средством, приготовленном на основе мела или зубной пасты. Обратите внимание, что клей хорошо удаляется, если воздействовать на него Уайт спиритом.
Воспользовавшись этими рекомендациями, конечно, не без усилий, но Ваши подоконники вновь смогут выглядеть как новые, а Вы будете чувствовать себя комфортно.