Как отмыть пластиковый подоконник? Секреты профессионалов

Как можно отмыть различные виды загрязнений?

Способы чистки пластиковых подоконников:

Избавляемся от желтых разводов и ржавчины. Для этого натрите на мелкой терке кусочек хозяйственного мыла, советует Дачный мастер. Растворите его в литре горячей воды. Нанесите смесь на проблемные участки и подождите 20-25 минут. Для большей эффективности протрите их резиновой губкой. Этим же раствором обработайте всю поверхность. Завершите процедуру мытьем подоконника чистой водой.

Удаляем застарелые пятна. Понадобится уксус и сода. Возьмите по 1 чайной ложки каждого из ингредиентов и смешайте. Нанесите смесь на пятно. Подождите немного и смойте остатки средства чистой водой.

Важно! Такую смесь нельзя оставлять на пластиковом подоконнике больше, чем на 5 минут.

Устраняем следы детского творчества. В доме, где есть дети, на подоконниках могут появиться следы от фломастеров, красок, карандашей. Избавиться от них довольно трудно. В этом случае помогут спиртовые растворы (нашатырь или обычный медицинский спирт). Средство следует развести с водой 1:1 и нанести на пятна. Оставить ненадолго и смочить чистой водой.

Удаляем пятна неизвестного происхождения. Если не знаете, каким образом появилось пятно, попробуйте его удалить с помощью лимона. Просто протрите участок половинкой фрукта. Также с этой целью можно использовать крепкий раствор лимонной кислоты.

Возвращаем подоконнику былую белизну. Со временем подоконники утрачивают свой белоснежный вид. Но все поправимо. Готовим специальную пасту: смешиваем немного воды с 1 чайной ложкой мела (его можно сменить на зубную пасту). Как следует, натираем резиновой губкой подоконник. Затем обрабатываем поверхность чистой водой.

Важно! При чистке пластиковых подоконников нельзя пользоваться железными ершиками. В крайнем случае, используйте жесткую щетку.

После ремонта. В результате ремонта на подоконнике остаются следы монтажной пены, клея или грунтовки. Их легко убрать при помощи резинового шпателя. Предварительно замочите пятна. Затем потрите их губкой, выполненной из резины. В заключении воспользуйтесь отбеливающим средством, приготовленном на основе мела или зубной пасты. Обратите внимание, что клей хорошо удаляется, если воздействовать на него Уайт спиритом.