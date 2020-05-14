Яблоки в песочном тесте: рецепт простой выпечки к чаю

Яблоки в песочном тесте – потрясающий десерт, который обязательно стоит приготовить к чаю. Хрустящее тесто и нежная, сочная начинка не оставят вас равнодушными.

Если вы не хотите готовить тесто самостоятельно, можете использовать готовое слоеное. Его нужно будет предварительно разморозить.

Яблоки в тесте

Время приготовления - 3 часа

Калорийность - 265 ккал на 100 г

Ингредиенты

125 г сливочного масла

200 г муки

100 г сахара

1 яйцо

Соль – по вкусу

4 яблока

2 ст. л. изюма

Способ приготовления

Муку разотрите с холодным маслом. Добавьте сахар, соль и яйцо, замесите тесто. Поставьте в холодильник на два часа. Яблоки очистите, удалите сердцевину. Разрежьте тесто на четыре части, каждую раскатайте в тонкий квадратный пласт. Положите в центр яблоко, наполните его изюмом. По желанию добавьте сахар или мед. Скрепите сверху края. Пеките при 180 ºС в течение 25 минут.

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