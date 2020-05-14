Чт, 14.05.2020

Яблоки в песочном тесте: рецепт простой выпечки к чаю

Яблоки в тесте. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Несмотря на простоту приготовления, этот десерт получается очень вкусным, уверяет «Сегодня».

Яблоки в песочном тесте – потрясающий десерт, который обязательно стоит приготовить к чаю. Хрустящее тесто и нежная, сочная начинка не оставят вас равнодушными.

Если вы не хотите готовить тесто самостоятельно, можете использовать готовое слоеное. Его нужно будет предварительно разморозить.

Яблоки в тесте

Время приготовления - 3 часа

Калорийность - 265 ккал на 100 г

Ингредиенты

  • 125 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • Соль – по вкусу
  • 4 яблока
  • 2 ст. л. изюма

Способ приготовления

  1. Муку разотрите с холодным маслом. Добавьте сахар, соль и яйцо, замесите тесто. Поставьте в холодильник на два часа.
  2. Яблоки очистите, удалите сердцевину.
  3. Разрежьте тесто на четыре части, каждую раскатайте в тонкий квадратный пласт.
  4. Положите в центр яблоко, наполните его изюмом. По желанию добавьте сахар или мед. Скрепите сверху края.
  5. Пеките при 180 ºС в течение 25 минут.

Полезный совет

В сезон вы можете приготовить другую начинку. Например, наполнить яблоки малиной, ежевикой и коричневым сахаром. Всех ингредиентов понадобится по 50 г.

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