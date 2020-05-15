Как приготовить вкусное домашнее мороженое: ТОП-5 рецептов

Рецепты домашнего мороженого особенно актуальны с наступлением теплой погоды. Приготовить вкусный и освежающий десерт по силам каждому, пишет «Сегодня».
Даже если у вас нет мороженицы, не беда: нужно лишь отправить приготовленную смесь в морозильную камеру, а затем несколько раз перемешать миксером или вилкой, чтобы разбить кристаллики льда – так мороженое приобретет однородную текстуру.
Мороженое пломбир: рецепт без яиц
Ингредиенты
7 г желатина + 42 г воды
100 г сахара
30 г сухого цельного молока
420 г молока 2,5%
230 г сливок 33%
Способ приготовления
Желатин залить водой и дать набухнуть.
Смешать сахар с сухим молоком, влить половину обычного молока и довести до кипения, помешивая. Добавить желатин и перемешать до растворения.
Остудить до комнатной температуры. Влить вторую половину молока, ввести сливки (их можно предварительно взбить, но это необязательно).
Для приготовления ручным способом перелейте смесь в контейнер и отправьте в морозильную камеру, и каждые полчаса-час взбивайте ее блендером, пока она не станет по консистенции кремовой – как мягкое мороженое.
Если готовите в мороженице, то смесь лучше охладить в холодильнике, а затем перелить в чашу и замораживать согласно инструкции.
Клубничное мороженое: рецепт без сливок
Ингредиенты
Клубника, помытая и очищенная – 450 г
Сахар – 2/3 чашки (130 г)
Водка или кирш – 2 чайные ложки (по желанию)
Натуральный несладкий йогурт (жирный) – 1 чашка (140 г)
Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка
Способ приготовления
Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать.
Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать.
В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной.
По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно.
Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа.
Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя.
Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.
Творожное мороженое: рецепт со сгущенкой
Ингредиенты
Творог – 400 г
Вареное сгущенное молоко – 400 мл
Молоко – 1/2 – 3/4 стакана
Способ приготовления
Творог взбить блендером или протереть через сито, чтобы убрать крупинки.
Добавить сгущенное молоко и хорошо взбить до получения однородной массы.
Постепенно влить молоко, чтобы получилась смесь консистенции жидкой сметаны.
Отправить массу в мороженицу и готовить по инструкции производителя.
Рецепт мороженого в формочках
Ингредиенты
Йогурт – 1/2 стакана
Апельсиновый сок (сладкий) – 1/2 стакана
Ванильный экстракт – 1/2 ч.л.
Лимонный сок – 1 ч.л.
Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления
Перемешать йогурт без наполнителей, апельсиновый сок, ванильный экстракт, лимонный сок и жидкий мед.
Перелить смесь в формочки для мороженого и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.
Перед подачей достать мороженое из холодильника и дать ему оттаять в течение 10-15 минут перед подачей.
Мороженое сливочное: рецепт
Ингредиенты
500 мл сливок 20 %
5 яичных желтков
100 г сахара
Щепотка ванилина
Способ приготовления
Желтки взбиваем с сахаром. Можно это делать венчиком, можно блендером, можно миксером. В итоге должна получиться светлая, почти белая масса.
На водяной бане нагреваем сливки, не доводя до кипения. Добавляем ваниль.
Непрерывно взбивая желтки, очень медленно, тонкой струйкой вводим 1/3 горячих сливок. Это нужно, чтобы желтки не свернулись.
Эту смесь отправляем к оставшейся жидкости и тщательно перемешиваем. Снова ставим на огонь. Постоянно помешивая, ждем пока смесь начнет густеть. Если есть термометр, то доводим смесь до 82 градусов. Если его нет, то ориентируемся на ложку – смесь должна ее обволакивать, а если провести по ложке пальцем, то след не должен исчезать мгновенно. Если передержать, то крем заварится и в нем появятся комочки.
Готовую смесь снимаем с водяной бани (убираем ковшик из кипятка или переливаем в другую емкость). Процеживаем готовый крем через мелкое сито, охлаждаем.
Отправляем в мороженицу и готовим по инструкции.
Перекладываем в лоток и убираем в морозилку.