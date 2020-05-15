Как приготовить вкусное домашнее мороженое: ТОП-5 рецептов

Даже если у вас нет мороженицы, не беда: нужно лишь отправить приготовленную смесь в морозильную камеру, а затем несколько раз перемешать миксером или вилкой, чтобы разбить кристаллики льда – так мороженое приобретет однородную текстуру.

Мороженое пломбир: рецепт без яиц

Ингредиенты

7 г желатина + 42 г воды

100 г сахара

30 г сухого цельного молока

420 г молока 2,5%

230 г сливок 33%

Способ приготовления

Желатин залить водой и дать набухнуть.

Смешать сахар с сухим молоком, влить половину обычного молока и довести до кипения, помешивая. Добавить желатин и перемешать до растворения.

Остудить до комнатной температуры. Влить вторую половину молока, ввести сливки (их можно предварительно взбить, но это необязательно).

Для приготовления ручным способом перелейте смесь в контейнер и отправьте в морозильную камеру, и каждые полчаса-час взбивайте ее блендером, пока она не станет по консистенции кремовой – как мягкое мороженое.

Если готовите в мороженице, то смесь лучше охладить в холодильнике, а затем перелить в чашу и замораживать согласно инструкции.

Клубничное мороженое: рецепт без сливок

Ингредиенты

Клубника, помытая и очищенная – 450 г

Сахар – 2/3 чашки (130 г)

Водка или кирш – 2 чайные ложки (по желанию)

Натуральный несладкий йогурт (жирный) – 1 чашка (140 г)

Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка

Способ приготовления

Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать.

Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать.

В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной.

По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно.

Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа.

Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя.

Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.

Творожное мороженое: рецепт со сгущенкой

Ингредиенты

Творог – 400 г

Вареное сгущенное молоко – 400 мл

Молоко – 1/2 – 3/4 стакана

Способ приготовления

Творог взбить блендером или протереть через сито, чтобы убрать крупинки.

Добавить сгущенное молоко и хорошо взбить до получения однородной массы.

Постепенно влить молоко, чтобы получилась смесь консистенции жидкой сметаны.

Отправить массу в мороженицу и готовить по инструкции производителя.

Рецепт мороженого в формочках

Ингредиенты

Йогурт – 1/2 стакана

Апельсиновый сок (сладкий) – 1/2 стакана

Ванильный экстракт – 1/2 ч.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

Перемешать йогурт без наполнителей, апельсиновый сок, ванильный экстракт, лимонный сок и жидкий мед.

Перелить смесь в формочки для мороженого и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.

Перед подачей достать мороженое из холодильника и дать ему оттаять в течение 10-15 минут перед подачей.

Мороженое сливочное: рецепт

Ингредиенты

500 мл сливок 20 %

5 яичных желтков

100 г сахара

Щепотка ванилина

Способ приготовления

Желтки взбиваем с сахаром. Можно это делать венчиком, можно блендером, можно миксером. В итоге должна получиться светлая, почти белая масса.

На водяной бане нагреваем сливки, не доводя до кипения. Добавляем ваниль.

Непрерывно взбивая желтки, очень медленно, тонкой струйкой вводим 1/3 горячих сливок. Это нужно, чтобы желтки не свернулись.

Эту смесь отправляем к оставшейся жидкости и тщательно перемешиваем. Снова ставим на огонь. Постоянно помешивая, ждем пока смесь начнет густеть. Если есть термометр, то доводим смесь до 82 градусов. Если его нет, то ориентируемся на ложку – смесь должна ее обволакивать, а если провести по ложке пальцем, то след не должен исчезать мгновенно. Если передержать, то крем заварится и в нем появятся комочки.

Готовую смесь снимаем с водяной бани (убираем ковшик из кипятка или переливаем в другую емкость). Процеживаем готовый крем через мелкое сито, охлаждаем.

Отправляем в мороженицу и готовим по инструкции.