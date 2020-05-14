ПРЕКРАСНАЯ МОЛОДАЯ МАТЬ ⟩ Кайли Дженнер умилила фанатов нежными фото с дочерью

Младшая из семьи Кардашьян — Кайли Дженнер поделилась с фанатами трогательными фото. Модель выложила в свой профиль в Instagram снимки, где они с сестрой Хлоей держат на руках свих дочек. Кадры наполнены нежностью и материнской любовью.

«Семья», — подписала фото Кайли.

Подписчики умилились снимку и выразили любовь к семейству Кардашьян. «Это великолепно! Я люблю вас обеих»; «Ты такая хорошая мама»; «Прекрасная мама и самая удивительно красивая молодая женщина, Кайли»; «Какая красивая семья», — прокомментировали пользователи.

Кайли Дженнер — популярная американская модель. Свою деятельность в мире моды она начала, снимаясь в фотосессиях для журналов OK! и Teen Vogue. Она также рекламировала линию одежды Crush Your Style.

В 21 год Кайли стала самым молодым миллиардером в истории. Она побила рекорд Марка Цукенберга.