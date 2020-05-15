Весеннее обновление: пять советов косметологов для красоты и свежести кожи

Весна – время обновлений не только для природы, но и для нашей красоты. Посмотрите, что косметологи советуют делать каждую весну, чтобы наша красота сияла и приводила в восторг.

Провести ревизию косметички

Самое время проверить, не завалялись ли в вашей косметичке средства с истекшим или истекающим сроком годности? Помните, все, что так или иначе касается нашей кожи и глаз, должно быть максимально безопасным – а старую косметику никак нельзя отнести к этой категории. Особое внимание стоит обратить на тушь и карандаши для глаз и бровей, а также на средства по уходу за кожей вокруг глаз. Все, что старше 12 месяцев, безжалостно выбрасывайте – от них никакой красоты, только вред. Кстати, косметичку тоже стоит постирать или хотя бы протереть изнутри антибактериальными салфетками. И, конечно же, самое время почистить кисти для макияжа.

Чаще пользоваться скрабом и пилингом

Зимой, когда кожа сухая и более уязвимая, косметологи советуют пользоваться скрабирующими средствами не чаще, чем раз в неделю. Но весной, когда мы получаем больше влаги и солнца, можно увеличить частоту пилингов – чтобы не только снимать отмершие клетки, но и улучшить проникновение различных косметических средств и помочь коже проснуться.

Заменить крем на лосьон

Весна – самое подходящее время, чтобы перейти с увлажняющих кремов на лосьоны. Тяжелые средства на масляной основе идеальны для зимнего ухода, когда наша кожа особенно нуждается в увлажнении. Но весной лучше выбирать более легкие средства, которые не забивают поры и не утяжеляют кожу.

Защищаться от солнца

Начинайте свое утро с солнцезащитного крема: весной мы проводим на улице больше времени, а ультрафиолет проникает даже сквозь облака. Наша кожа нуждается в постоянной защите, поэтому наносите средство утром и не забывайте обновлять его каждые два-три часа. И не забывайте о солнцезащитных очках – они не только предохраняют от развития «гусиных лапок», но и защищают от рака кожи.

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