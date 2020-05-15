«Сила воли и энергия!» Валерия показала тренировку для подтянутой попы

Фигуре Валерии позавидуют многие. В свои 52 года она сохраняет девичью стройность и легкость благодаря здоровому образу жизни и регулярным физическим упражнениям.
В одном из последних постов исполнительница gоказала одно из эффективных упражнений, которое можно проделывать даже сидя дома на карантине.
«Вышла погулять, но чтобы далеко не убежала, стреножили (или сдвуножили)», — с юмором написала певица в Instagram, дополнив текст хэштегами «домашний фитнес», «Валерия» и «семья».
На видео Валерия на полусогнутых ногах и с отставленной назад попой делает приставные шаги по коридору дома. Между щиколотками певицы натянута амортизирующая резинка, которая увеличивает нагрузку на мышцы.
Упражнения артистки записывает 51-летний Иосиф Пригожин. Самое примечательное в этом видео — его комментарии. «Вот ты меня рассмеши...рассмешни...рассмешнила же....рассмеялась..» — пытался подобрать слова продюсер, глядя на сосредоточенную жену.