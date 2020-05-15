«Сила воли и энергия!» Валерия показала тренировку для подтянутой попы

Фигуре Валерии позавидуют многие. В свои 52 года она сохраняет девичью стройность и легкость благодаря здоровому образу жизни и регулярным физическим упражнениям.

В одном из последних постов исполнительница gоказала одно из эффективных упражнений, которое можно проделывать даже сидя дома на карантине.

«Вышла погулять, но чтобы далеко не убежала, стреножили (или сдвуножили)», — с юмором написала певица в Instagram, дополнив текст хэштегами «домашний фитнес», «Валерия» и «семья».

На видео Валерия на полусогнутых ногах и с отставленной назад попой делает приставные шаги по коридору дома. Между щиколотками певицы натянута амортизирующая резинка, которая увеличивает нагрузку на мышцы.