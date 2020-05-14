АЛИСЫ И РАСМУСЫ ⟩ Самые популярные имена, которые родители Эстонии давали новорожденным в апреле

Родилось 16 пар двойняшек, в том числе четыре пары мальчиков, шесть пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 366 детей, в остальных городах Харьюмаа – 146, на Хийумаа – 3, в Ида-Вирумаа – 72, Йыгевамаа – 18, Ярвамаа – 22, Ляэнемаа – 12, Ляэне-Вирумаа – 46, Пылвамаа – 16, Пярнумаа – 59, Рапламаа – 20, Сааремаа – 34, Тартумаа – 147, Валгамаа – 23, Вильяндимаа – 36 и в Вырумаа – 24 ребенка.

Самыми популярными именами в апреле были: для девочек – Алиса (8), Элийсе и Эмма (7), Амелия, Эмили и София (6). Мальчиков чаще всего нывали Расмусом (9), Маттиасом и Робертом (по 8), Кероном, Робином и Сандером (6).

В прошлом месяце было заключено 218 браков, из них 18 – нотариусами, и 8 – священниками. Было расторгнуто 97 браков, в том числе 29 – у нотариусов.

Министр народонаселения Рийна Солман сравнила число свадеб и разводов с показателями апреля прошлого года.

Мы видим, что из-за чрезвычайного положения число браков и разводов сократилось наполовину. Этого следовало ожидать, так как людям было рекомендовано оставаться дома и избегать контактов. Вдобавок некоторые самоуправления установили дополнительные ограничения, в силу чего в условиях чрезвычайного положения нельзя было осуществлять некоторые действия с народонаселением. На сегодняшний день эта проблема должна быть решена, так как правительство республики на прошлой неделе обязало учреждения продолжить все связанные с гражданским состоянием процедуры,

- сказала Солман.

Имя и (или) фамилию поменяли 62 человека, в том числе новое имя было присвоено 13, фамилия – 44, а и имя, и фамилия – 5 жителям Эстонии. Среди них – 32 женщины и 30 мужчин.