Пять советов от эстонского бьюти-блогера: выходим из карантина красиво!

1. Гуляйте каждый день

Ходьба на свежем воздухе в быстром темпе для меня всегда имела большое значение. Обычно я гуляю два раза в день, утром и вечером, и за день прохожу не менее 12 тысяч шагов. Свежий воздух хорошо влияет как на кожу лица, так и на настроение. Особенно приятно гулять, слушая любимую музыку и наслаждаясь зеленеющей природой.

2. Превратите дом в СПА

Пребывание дома и работа за компьютером – идеальное время для того, чтобы побаловать кожу лица различными масками. Каждый день я наношу под глаза различные гель-маски, а на остальную кожу лица – увлажняющие и придающие сияние маски. В нынешней ситуации больше всего я скучаю по своему парикмахеру и поэтому отдельное внимание уделяю уходу за своими волосами, подпитывая их специальными масками и сыворотками для волос.

3. Не забывайте о витаминах

Прием витаминов – уже долгое время является важной частью моей ежедневной рутины. Обычно я принимаю витамины в соответствии с временем года. Сейчас, после утомительной зимы, я принимаю витамин D и биотин. Также время от времени я пью курс витаминов, защищающих кожу от окислительного стресса, увлажняющих ее и обеспечивающих уход, которого невозможно добиться просто питанием и кремами.

4. Пейте щелочную воду

Я очень люблю кофе и стараюсь уравновесить потребление кофеина питьем воды. Последнее время обычной воде я предпочитаю щелочную – не менее трех-четырех стаканов в день. Такая вода позволяет восстановить кислотно-щелочной баланс, помогает бороться с усталостью, стрессом и плохим самочувствием. Уровень pH организма человека должен всегда оставаться немного щелочным. Нездоровый образ жизни и несбалансированное питание приводят к окислению, а щелочная вода позволяет восстановить баланс.

5. Дайте отдых телу и разуму