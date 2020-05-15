БУДЕМ НОСИТЬ ЭТИ ПЛАТЬЯ! ⟩ Дизайнер Тийна Талумеэс задала новый тренд в моде, от которого женщины пришли в восторг

FREEstyle - это яркая, свежая и задорная коллекция,элегантная и практичная одновременно, в ней много спортивных элементов - как раз для активной женщины. В платьях можно ходить и на работу и на свидания, на прогулки с подругами, ездить на велосипеде на рынок за продуктами, словом, все наряды идеально впишутся в каждый день и пригодятся на все случаи жизни.