БУДЕМ НОСИТЬ ЭТИ ПЛАТЬЯ! ⟩ Дизайнер Тийна Талумеэс задала новый тренд в моде, от которого женщины пришли в восторг

Новая коллекция эстонского дизайнера Тийны Талумеэс, показанная 14 мая, называется FREEstyle.
«Все по-другому этой весной. Правила новые, а отношение к происходящему несколько противоречивое. Старые подходы к одежде и критерии выбора остались в прошлом, пришло время действовать по-новому. Во главу угла поставлена практичность и удобоваримость - такова потребность женщины сегодня. Но она все равно хочет оставаться женственной, это желание постояннае», - говорит дизайнер. И, конечно, каблукам в такой реальности нет места.
FREEstyle - это яркая, свежая и задорная коллекция,элегантная и практичная одновременно, в ней много спортивных элементов - как раз для активной женщины. В платьях можно ходить и на работу и на свидания, на прогулки с подругами, ездить на велосипеде на рынок за продуктами, словом, все наряды идеально впишутся в каждый день и пригодятся на все случаи жизни.
Смотрите и выбирайте себе платья!