НИКАКОЙ МАГИИ ⟩ Диета Кейт Миддлтон, благодаря которой она остается стройной

Одного взгляда на Кейт Миддлтон достаточно, чтобы понять, что герцогиня — явно адепт здорового питания, хотя и генетика сыграла не последнюю роль в ее метаболизме. Миниатюрная Кэтрин любит готовить сама, но среди ее блюд нет места вредной пище.
На завтрак супруга принца Уильяма предпочитает смузи: в этом ее вкусы сходятся и с Меган Маркл. Часто герцогиня делает такую смесь: капуста кейл, спирулина, матча, шпинат, салат ромейн, кинза и черника. Не обделяет вниманием многодетная мама и традиционную овсянку, пишет bazaar.ru.
Кэтрин — не вегетарианка, но на ланч она предпочитает блюда без мяса. Во время королевского тура по Индии местный шеф-повар приготовил для пары чечевичное карри и овощные шашлыки — именно такого рода еду обычно выбирает Кейт в это время суток. Герцоги Кембриджские не откажутся и от суши.
Ужинают в Кенсингтонском дворце обычно карри, пастой или балуют себя приготовлением жаркого. Герцогиня питает слабость к острой пище, в то время как принц Уильям совершенно не любит специи. Жареная курица стала ключом к сердцу принца Гарри: именно этим блюдом его кормила Меган Маркл до свадьбы. От такой еды не отказывается и семейство герцогов Кембриджских. Дети часто помогают маме: иногда они готовят сырную пасту, при этом малыши сами смешивают муку, молоко и масло.