НИКАКОЙ МАГИИ ⟩ Диета Кейт Миддлтон, благодаря которой она остается стройной

На завтрак супруга принца Уильяма предпочитает смузи: в этом ее вкусы сходятся и с Меган Маркл. Часто герцогиня делает такую смесь: капуста кейл, спирулина, матча, шпинат, салат ромейн, кинза и черника. Не обделяет вниманием многодетная мама и традиционную овсянку, пишет bazaar.ru.

Кэтрин — не вегетарианка, но на ланч она предпочитает блюда без мяса. Во время королевского тура по Индии местный шеф-повар приготовил для пары чечевичное карри и овощные шашлыки — именно такого рода еду обычно выбирает Кейт в это время суток. Герцоги Кембриджские не откажутся и от суши.