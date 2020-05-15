СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ⟩ Какие привычки вредят нашим волосам

Даже здоровые волосы очень нежны и ранимы, поэтому причинить им вред очень просто, особенно если уход за локонами или ритуалы красоты подобраны неверно. Какие привычки вредят нашим волосам, Passion.ru рассказали российские стилисты Руфат Ахундов и Юрий Косолапов.

Привычка расчесывать волосы от корней до кончиков

Распространенная привычка, не правда ли? Любую укладку мы всегда неизбежно начинаем с расчесывания волос, причем частенько делаем это именно от корней до кончиков сразу. Такой процесс не всегда приносит удовольствие, особенно если волосы сильно спутались, более того, это приводит к потере прядей.

Расчесывая свои локоны от корней до кончиков, вы тянете их из фолликулов, что в результате приводит к выдиранию большого количества волос. Желательно начинать расчесывать пряди за несколько сантиметров до кончиков, поднимаяся вверх, аккуратно распутывая запутавшиеся волосы. Старайтесь не расчесывать мокрые волосы, так как в таком состоянии они более подвержены травмированию. Расчесывая мокрые волосы, вы вытягиваете их, растягивая структуру, что приводит к истончению волос. Также не советую расчесывать волосы, опустив голову вниз, так как этот процесс распушит чешуйки волос, нарушив их структуру.

В этом ритуале важно не только как, но и чем вы расчесываете волосы. Волосы необходимо расчесывать массажной расческой с мягкими и подвижными зубцами, а при сильном запутывании использовать стайлинговые средства для распутывания.

Привычка мыть голову горячей водой

Температура воды при мытье волос играет немаловажную роль. Многие совершают вполне типичную ошибку и моют голову горячей водой. Горячая вода усиливает активность сальных желез, поэтому волосы загрязняются быстрее и чаще. Также горячая вода раскрывает чешуйки волоса, а это уже лишает пряди блеска и гладкости. Однако это вовсе не означает, что волосы необходимо мыть холодной водой – от нее также положительного влияния не будет. Мытье волос холодной водой приводит к сужению капилляров и нарушению питания волос. Лучше всего мыть волосы слегка теплой водой, которая не вызывает дискомфорта.

Привычка сильно тереть волосы в процессе мытья

Знакомая история: намылили голову шампунем и начинаем активно тереть волосы, чтобы вымыть, как нам кажется, всю грязь. Однако такой ритуал наносит волосам только вред.

Волосы нужно мыть как очень дорогую и нежную ткань, протягивая пену от шампуня по длине и как можно меньше воздействуя на волосы механическим путем – трением. Шампунем мы моем кожу головы, а пеной моем волосы. Кондиционер наносим только на волосы, стараясь равномерно распределить его по всей поверхности волос, не попадая на кожу головы.