СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ⟩ Какие привычки вредят нашим волосам

Приводим локоны в порядок, избавляясь от вредных привычек.
Даже здоровые волосы очень нежны и ранимы, поэтому причинить им вред очень просто, особенно если уход за локонами или ритуалы красоты подобраны неверно. Какие привычки вредят нашим волосам, Passion.ru рассказали российские стилисты Руфат Ахундов и Юрий Косолапов.
Привычка расчесывать волосы от корней до кончиков
Распространенная привычка, не правда ли? Любую укладку мы всегда неизбежно начинаем с расчесывания волос, причем частенько делаем это именно от корней до кончиков сразу. Такой процесс не всегда приносит удовольствие, особенно если волосы сильно спутались, более того, это приводит к потере прядей.
Расчесывая свои локоны от корней до кончиков, вы тянете их из фолликулов, что в результате приводит к выдиранию большого количества волос. Желательно начинать расчесывать пряди за несколько сантиметров до кончиков, поднимаяся вверх, аккуратно распутывая запутавшиеся волосы. Старайтесь не расчесывать мокрые волосы, так как в таком состоянии они более подвержены травмированию. Расчесывая мокрые волосы, вы вытягиваете их, растягивая структуру, что приводит к истончению волос. Также не советую расчесывать волосы, опустив голову вниз, так как этот процесс распушит чешуйки волос, нарушив их структуру.
В этом ритуале важно не только как, но и чем вы расчесываете волосы. Волосы необходимо расчесывать массажной расческой с мягкими и подвижными зубцами, а при сильном запутывании использовать стайлинговые средства для распутывания.
Привычка мыть голову горячей водой
Температура воды при мытье волос играет немаловажную роль. Многие совершают вполне типичную ошибку и моют голову горячей водой. Горячая вода усиливает активность сальных желез, поэтому волосы загрязняются быстрее и чаще. Также горячая вода раскрывает чешуйки волоса, а это уже лишает пряди блеска и гладкости. Однако это вовсе не означает, что волосы необходимо мыть холодной водой – от нее также положительного влияния не будет. Мытье волос холодной водой приводит к сужению капилляров и нарушению питания волос. Лучше всего мыть волосы слегка теплой водой, которая не вызывает дискомфорта.
Привычка сильно тереть волосы в процессе мытья
Знакомая история: намылили голову шампунем и начинаем активно тереть волосы, чтобы вымыть, как нам кажется, всю грязь. Однако такой ритуал наносит волосам только вред.
Волосы нужно мыть как очень дорогую и нежную ткань, протягивая пену от шампуня по длине и как можно меньше воздействуя на волосы механическим путем – трением. Шампунем мы моем кожу головы, а пеной моем волосы. Кондиционер наносим только на волосы, стараясь равномерно распределить его по всей поверхности волос, не попадая на кожу головы.
Перед мытьем необходимо аккуратно расчесать волосы. Желательно не наклонять голову вниз во время мытья, а направлять воду по росту волос, чтобы не распушить чешуйчатую структуру прядей. Необходимо аккуратными массирующими движениями нанести достаточное количество шампуня на кожу головы и корни волос, вспенить и тщательно смыть шампунь и пену водой.
Неправильное питание
Сели на жесткую диету, питаетесь кое-как из-за нехватки времени? Не удивляйтесь, что через некоторое время ваши волосы потускнеют, станут ломкими и начнут выпадать.
Неправильное питание и несбалансированные диеты вредят здоровью в принципе. Самое главное, в эти моменты наш организм недополучает нужную дозу витаминов В, С, А, которые необходимы для здоровья волос. И их отсутствие в рационе влияет на качество прядей, ухудшает их состояние. Поэтому, выбирая диету, проконсультируйтесь предварительно с лечащим врачом или диетологом. Не забывайте про существование врача-трихолога, который сможет подобрать правильное внутреннее лечение для волос.
Любовь к тугим прическам, использованию резинок для волос
Тугие резинки стягивают волосы, усиливая их натяжение. Из-за этого волосяные луковицы находятся в постоянном напряжении, а затем ослабевают. Это способствует нарушению питания волос. Использование тугой резинки или создание тугой прически не критично, если оно не является каждодневным.
Чтобы не наносить урон здоровью своих волос, тщательно подходите к выбору укладки, а также выбирайте правильные резинки.
Важно правильно подобрать материал, из которого сделана резинка, тогда она не принесет волосам большого вреда. Она должна быть эластичной, без металла, с мягкой поверхностью.
Частое использование средств с сильной фиксацией
Некоторые утверждают, что средства с сильной фиксацией сушат волосы, делают их более ломкими, поэтому их не стоит применять часто. Но не все так на сто процентов.
Неправильное использование укладочных средств может негативно сказаться на волосах. Вы можете использовать средства с длительной фиксацией и они не навредят вашим волосам, а даже помогут вам стать красивее, выразить вашу мысль и ваш стиль через укладку. Использовать фиксирующие средства можно ежедневно. Главное, старайтесь сочетать их с правильным уходом за волосами.
Частое использование сухого шампуня
Сухой шампунь создан для того, чтобы сделать кожу головы и прическу свежей, но не чистой. Соответственно, понимая это, мы можем отсрочить основную помывку головы на 1-2 дня относительно нашего режима, но ни в коем случае не исключая ее полностью. Частое использование сухого шампуня без системы классического мытья головы может привести к проблемам волос и кожи головы.
Неправильное использование стайлинговых средств
Помните, как это обычно бывает – если наносить мусс, то от корней до кончиков, чтобы придать форму прическе. Если использовать лак, то в больших количествах, причем наносить как можно ближе к коже головы для лучшей фиксации.
Оказывается, с каждым стайлинговым средством нужно быть осторожными, соблюдать правила использования, а наши привычные манипуляции могут сильно навредить волосам.
Стайлинговые средства для волос должны наноситься только на волосы и ни в коем случае на кожу головы, это может привести к раздражению и нарушению внутренних и внешних процессов. Фиксирующие лаки, как и любые спреи, наносятся на расстоянии 20-25 см от волос, это способствует равномерному распределению. Стайлинг в виде мусса, крема и прочих жидких консистенций наносится в небольшом количестве и равномерно по всей поверхности волос.
Наши эксперты также не советуют усердствовать с увлажняющими средствами для укладки.
Старайтесь не переусердствовать с количеством увлажняющих кремов – они могут утяжелить волосы. Лучше заменить крем легким увлажняющим лосьоном.
Пренебрежение спреями с SPF-защитой для волос на активном солнце
Активное солнце, конечно же, опасно для здоровья волос, поэтому следует использовать защитные средства для сохранения нужного количества влаги в волосе и защиты цвета. Также стоит наносить средства, которые защищают пряди от воздействия горячих инструментов – фена, щипцов для выпрямления, гофре или плойки.
Правильно ли вы ухаживаете за волосами?