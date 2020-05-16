Потерявшая 45 килограммов певица Адель помешалась на похудении

Терять в весе Адель начала сразу после расставания с супругом. Певица приняла решение сбросить лишние килограммы ради своего сына. Она хочет быть здоровой и не испытывать проблем из-за ожирения.

Вероятно, британская соул-исполнительница старалась не только для наследника, но и для себя, ведь любой женщине хочется выглядеть привлекательно. Она уже получила массу комплиментов от родных и близких и поклонников.

Адель уверена – до совершенства ей еще далеко, поэтому смущается, когда ее хвалят за похудение. Инсайдер рассказал журналу Heat, что певица потратила огромное количество денег на новые наряды. Дома она устраивает дефиле, разглядывает себя в зеркале и делает вывод: надо худеть еще.