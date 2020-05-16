Потерявшая 45 килограммов певица Адель помешалась на похудении

Появление Адель на премии "Оскар" стало обсуждаемым событием. Дело в том, что певица впервые появилась на публике после удивительного похудения. Она сбросила несколько десятков килограммов за небольшой промежуток времени. Однако Адель не намерена останавливаться, она хочет достичь совершенства, пишут Дни.ру.
Терять в весе Адель начала сразу после расставания с супругом. Певица приняла решение сбросить лишние килограммы ради своего сына. Она хочет быть здоровой и не испытывать проблем из-за ожирения.
Вероятно, британская соул-исполнительница старалась не только для наследника, но и для себя, ведь любой женщине хочется выглядеть привлекательно. Она уже получила массу комплиментов от родных и близких и поклонников.
Адель уверена – до совершенства ей еще далеко, поэтому смущается, когда ее хвалят за похудение. Инсайдер рассказал журналу Heat, что певица потратила огромное количество денег на новые наряды. Дома она устраивает дефиле, разглядывает себя в зеркале и делает вывод: надо худеть еще.
На фоне стремительного похудения у Адель появились комплексы. Она пока не может свыкнуться с мыслью, что ей удалось сбросить лишний вес. Поклонники активно поддерживают кумира и признаются, что любят ее вне зависимости от того, сколько она весит.