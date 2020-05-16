Как приготовить чахохбили из курицы с помидорами

Название "чахохбили" происходит от грузинского слова "хохоби" – фазан. Это национальная птица Грузии, из него изначально и делали чахохбили. Но сейчас более распространены рецепты с курицей, пишет Сегодня.
Некоторые готовят это блюдо из перепелок, баранины, говядины, индюшатины и даже страуса. Существует рецепт рыбного чахохбили с семгой.
Чахохбили из курицы
Время приготовления:
1.5 часа
Калорийность:
120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы
- 4 шт. репчатого лука
- 2 ст. л. томатной пасты
- 4 помидора
- 2 сладких перца
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. аджики
- 1/2 ч. л. уцхо-сунели
- 1 пучок кинзы
- 1 пучок петрушки
- 1 сушеный острый перец
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу помыть, обсушить и разрубить на небольшие кусочки.
- Положить в кастрюлю, добавить несколько столовых ложек растительного масла, немного посолить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, затем добавить его в кастрюлю к курице и продолжать тушить.
- Помидоры крупно нарезать. На той же сковородке, где жарился лук, обжарить их с томатной пастой в течение нескольких минут. Затем добавить в кастрюлю к курице.
- Перец нарезать ломтиками, обжарить несколько минут и добавить к курице.
- В кастрюлю к курице влить воду, чтобы она слегка покрывала ингредиенты. Добавить аджику.
- Зелень мелко порубить. Добавить половину кинзы и петрушки и острый перец к курице. Тушить еще 25-30 минут.
- Чеснок мелко нарезать и добавить его и оставшуюся часть зелени к курице. В конце добавить соль, перец и специи по вкусу.
- Тщательно перемешать чахохбили из курицы и тушить еще 10 минут.
Как подавать чахохбили
Подавать чахохбили принято в глиняной посуде. А запивать его нужно белым виноградным вином, разлитым в кувшины. Едят чахохбили вместе с лавашем.