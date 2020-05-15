Зарядка для лица и бело-зеленое питание: за 21 день сбрасываем семь лет

За день до начала курса

Утром без макияжа и при дневном свете сделай свою фотографию анфас, чтобы у тебя была точка отсчета.

Каждый день

Создаем осанку

Утром в ванной, после душа, выпрями спину, опусти плечи и слегка отведи назад до легкого напряжения, подними голову -- глаза смотрят прямо перед собой, а не в пол. Стараемся сохранять такую осанку весь день.

Зачем. При высоко поднятой голове и опущенных плечах нормализуется кровообращение в сосудах, которые питают кожу и мышцы лица, и, между прочим, мозг. Цвет лица улучшается. Его овал подтягивается. Бонус – голова лучше соображает.

Формируем лицо

Утром перед зеркалом расслабь челюсти и прижми кончик языка к небу сразу за зубами. Губы сомкни неплотно, почувствуй, какие они мягкие и нежные. Запоминаем это ощущение и выражение лица. И больше никогда не стискиваем зубы и не поджимаем губы.

Цель. Уходит мышечное напряжение, и сразу разглаживаются мелкие поперечные морщинки вокруг рта и складочки в уголках губ.

Расправляем легкие

Днем пятнадцать минут гуляй на свежем воздухе. Сумку оставь дома. Руки во время прогулки отведи назад, согни и придерживай левой рукой правый локоть, правой рукой – левый (или хотя бы дотрагивайся кончиками пальцев).

Цель. Легкие в таком положении расправлены и набирают при дыхании больше кислорода. Да и для осанки такой разворот полезен.

Снимаем стресс

Вечером правую руку сложи «ковшиком» (четыре пальца чуть согнуты, сжаты вместе, большой палец прижат к ладони). Энергично, до болезненных ощущений, разомни правую трапециевидную мышцу (идет от затылка к плечу), и область седьмого шейного позвонка (тот, что сильнее всех выступает на задней поверхности шеи). Левой рукой массируем левую «трапецию». И опять – седьмой позвонок. А потом всей ладонью разминаем сзади шею. Массаж длится пять-семь минут.

Цель. Снимаем эмоциональное и физическое напряжение и успокаиваемся.

Пять раз в неделю

Гимнастика для лица

1. Чуть прижимаем ладони ко лбу над бровями, параллельно линии роста волос. Фиксируем это положение на три минуты.

Цель. Расправить кожу и ликвидировать морщины в области лба.

2. Крепко прижимаем ладони ко лбу над бровями. Стараемся поднять брови. Повторяем десять раз.

Цель. Укрепить мышцы и подтянуть лишнюю кожу.

3. Языком старательно массируем внутреннюю поверхность губ и щек в течение двух минут.

Цель. Расправить морщинки у рта и «поднять» щеки.

4. Ставим локоть правой руки на стол. Сжимаем руку в кулак. Опираемся подбородком о кулак. И стараемся как можно сильнее нажать подбородком на кулак, который оказывает ему сопротивление. Каждый нажим удерживаем 3--5 секунды. Повторяем 40 раз. Зубы не стискивать, губы не сжимать!

Цель. Подтянуть овал лица и щеки за счет укрепления тех мышц, которые у нас редко работают.

Вертим хула-хуп

Начинаем с одной минуты и доводим до десяти.

Цель. Ускорить движение лимфы в организме через энергичный массаж живота движущимся обручем. Просто крутить попой недостаточно – требуется давление обруча на живот и бока. Бонус -- талия станет тоньше.

Как питаться по время этих трех недель?

Составляем свой рацион из «белого» и «зеленого». Белое – это молочные продукты, нежирная белая рыба и светлое мясо, например, куриное или индюшачье филе. Белки из всего «белого» усваиваются легко и быстро. Зеленое – все зеленые овощи и фрукты, богатые витаминами группы В и фолиевой кислотой. Фолиевая кислота нужна для регуляции гормонального фона.

Что пить

Негазированная вода – восемь стаканов в день (1600 мл).

Косметика

Средствами от морщин пользоваться нельзя. Декоративной косметикой пользоваться можно. Снимаем ее обычным лосьоном и тоником. Вместо тональных кремов пользуемся пудрой, чтобы ничего лишнего в кожу не проникало.

На 22-й день