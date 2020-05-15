Зарядка для лица и бело-зеленое питание: за 21 день сбрасываем семь лет

Курс «естественного» омоложения разработан Яниной Васильевой, российским косметологом и натуропатом. Он основан на принципе: наш организм – единое целое, душа и тело взаимосвязаны. Невозможно привести в порядок одно только лицо, надо позаботиться об отличной работе всех органов и систем, пишет zen.yandex.ru.
За день до начала курса
Утром без макияжа и при дневном свете сделай свою фотографию анфас, чтобы у тебя была точка отсчета.
Каждый день
Создаем осанку
Утром в ванной, после душа, выпрями спину, опусти плечи и слегка отведи назад до легкого напряжения, подними голову -- глаза смотрят прямо перед собой, а не в пол. Стараемся сохранять такую осанку весь день.
Зачем. При высоко поднятой голове и опущенных плечах нормализуется кровообращение в сосудах, которые питают кожу и мышцы лица, и, между прочим, мозг. Цвет лица улучшается. Его овал подтягивается. Бонус – голова лучше соображает.
Формируем лицо
Утром перед зеркалом расслабь челюсти и прижми кончик языка к небу сразу за зубами. Губы сомкни неплотно, почувствуй, какие они мягкие и нежные. Запоминаем это ощущение и выражение лица. И больше никогда не стискиваем зубы и не поджимаем губы.
Цель. Уходит мышечное напряжение, и сразу разглаживаются мелкие поперечные морщинки вокруг рта и складочки в уголках губ.
Расправляем легкие
Днем пятнадцать минут гуляй на свежем воздухе. Сумку оставь дома. Руки во время прогулки отведи назад, согни и придерживай левой рукой правый локоть, правой рукой – левый (или хотя бы дотрагивайся кончиками пальцев).
Цель. Легкие в таком положении расправлены и набирают при дыхании больше кислорода. Да и для осанки такой разворот полезен.
Снимаем стресс
Вечером правую руку сложи «ковшиком» (четыре пальца чуть согнуты, сжаты вместе, большой палец прижат к ладони). Энергично, до болезненных ощущений, разомни правую трапециевидную мышцу (идет от затылка к плечу), и область седьмого шейного позвонка (тот, что сильнее всех выступает на задней поверхности шеи). Левой рукой массируем левую «трапецию». И опять – седьмой позвонок. А потом всей ладонью разминаем сзади шею. Массаж длится пять-семь минут.
Цель. Снимаем эмоциональное и физическое напряжение и успокаиваемся.
Пять раз в неделю
Гимнастика для лица
1. Чуть прижимаем ладони ко лбу над бровями, параллельно линии роста волос. Фиксируем это положение на три минуты.
Цель. Расправить кожу и ликвидировать морщины в области лба.
2. Крепко прижимаем ладони ко лбу над бровями. Стараемся поднять брови. Повторяем десять раз.
Цель. Укрепить мышцы и подтянуть лишнюю кожу.
3. Языком старательно массируем внутреннюю поверхность губ и щек в течение двух минут.
Цель. Расправить морщинки у рта и «поднять» щеки.
4. Ставим локоть правой руки на стол. Сжимаем руку в кулак. Опираемся подбородком о кулак. И стараемся как можно сильнее нажать подбородком на кулак, который оказывает ему сопротивление. Каждый нажим удерживаем 3--5 секунды. Повторяем 40 раз. Зубы не стискивать, губы не сжимать!
Цель. Подтянуть овал лица и щеки за счет укрепления тех мышц, которые у нас редко работают.
Вертим хула-хуп
Начинаем с одной минуты и доводим до десяти.
Цель. Ускорить движение лимфы в организме через энергичный массаж живота движущимся обручем. Просто крутить попой недостаточно – требуется давление обруча на живот и бока. Бонус -- талия станет тоньше.
Как питаться по время этих трех недель?
Составляем свой рацион из «белого» и «зеленого». Белое – это молочные продукты, нежирная белая рыба и светлое мясо, например, куриное или индюшачье филе. Белки из всего «белого» усваиваются легко и быстро. Зеленое – все зеленые овощи и фрукты, богатые витаминами группы В и фолиевой кислотой. Фолиевая кислота нужна для регуляции гормонального фона.
Что пить
Негазированная вода – восемь стаканов в день (1600 мл).
Косметика
Средствами от морщин пользоваться нельзя. Декоративной косметикой пользоваться можно. Снимаем ее обычным лосьоном и тоником. Вместо тональных кремов пользуемся пудрой, чтобы ничего лишнего в кожу не проникало.
На 22-й день
Опять фотографируемся при том же освещении, что и три недели назад. Сравниваем результат.