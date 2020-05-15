Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: кому стоит выдержать паузу, а кому довериться своим чувствам

Женщина-Дева

На этой неделе женщинам-Девам удастся вырваться из тисков негатива, побаловать себя дополнительными радостями жизни и приятными эмоциями. Это будет прекрасный период для отдыха, развлечений и укрепления отношений. Главное - не заострять внимания на негативных мыслях, избегать язвительности, а также остерегаться материальных и романтических авантюр: в эти семь дней будет очень легко перейти черту. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют довериться своим чувствам, но вместе с тем не планировать слишком многого. Во всем стоит придерживаться системы и основывать решения на подсказках здравого смысла. Рациональный подход к ситуации убережет от лишних проблем и ненужных дел.

Женщина-Весы

На стороне женщин-Весов будет ретроградная Венера, а это значит, что наступающая неделя — довольно благоприятный период для того, чтобы искупить ошибки прошлого. Есть риски оказаться во власти сильных чувств, заставляющих отказаться от прежней суровости. Не исключено, что завышенные требования к себе приведут к временному застою. Поэтому важно поставить границы своим желаниям и быть честной с самой собой. Успех на этой неделе одновременно будет коварным и вдохновляющим. Вселенная приготовила для Весов щедрый подарок, но забыла предупредить о цене, которую за него придется заплатить.

Женщина-Скорпион

Астрологи предостерегают женщин-Скорпионов от импульсивных решений в начале недели. Пока не время настаивать на немедленном исполнении своих прихотей. В этот период единство с собой будет гораздо важнее, чем реализация задуманных планов. Звезды советуют ближе к выходным включиться в работу и бросить силы на удовлетворение потребностей. В это время усилятся чувствительность и интуитивность, что поможет разобраться в волнительных вопросы. Совсем не обязательно решать их, сейчас достаточно просто изменить свое отношение к проблеме, поменять взгляд на ситуацию — и тогда решение придет само собой.

Женщина-Стрелец

Влияние ретроградного Сатурна заставит задуматься о расширении горизонтов и социальных связей. Звезды советуют поискать новых друзей или хобби, чтобы почувствовать прилив сил и веру в лучшее. Неделя окажется судьбоносной и поворотной для многих представительниц знака Стрельца, поэтому самое главное сейчас — выбрать правильное направление. Всю неделю поступками будут управлять тайные желания и мечты, порой достигающие огромной силы и страстности. Важно постараться не совершать ошибок под влиянием эмоций и инстинктов. Реализация обязательных или заранее спланированных планов поможет быть собраннее и ответственнее.

Женщина-Козерог

На этой неделе астрологи советуют женщинам-Козерогам перестать стесняться своих желаний. Если хочется преуспеть в жизни, важно научиться замечать подсказки Вселенной и не прятаться за маской безразличия. Звезды предлагают открыто выражать свои чувства, делиться планами, не отказываться от новых знакомств и предложений. Удачный шанс можно прождать слишком долго: многое на этой неделе будет зависеть от Козерогов и от усилий, которые они приложат для собственного процветания. Поэтому стоит прислушаться к своим личным приметам — они подскажут, как лучше поступить в сложной ситуации.

Женщина-Водолей

На пути к мечте на этой неделе женщинам-Водолеям не сможет помешать никто и ничто, кроме них самих. Если быть точнее, помешать им могут неуверенность и чрезмерная осторожность. Любое дело, начатое в состоянии неуверенности, принесет плохие результаты. Астрологи предупреждают: чем сильнее будет внутреннее напряжение, тем хуже будет исход. Отсутствие уверенности наряду с преувеличением проблем приведут к состоянию оцепенения. Водолеям следует заняться проработкой ментальных программ и не менять свое направление. Не стоит соглашаться на что-то посредственное и отступать от намеченного — это не избавит от проблем, а привлечет новые и затормозит развитие.

Женщина-Рыбы