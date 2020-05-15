Маша Малиновская описала все свои пластические операции

Телеведущая и модель Маша Малиновская на своей странице в Instagram рассказала подписчикам обо всех пластических операциях на лице. 39-летняя знаменитость отметила, что решила быть честной с поклонниками.

«Хочу сделать своеобразный каминг-аут, быть честной с вами и признаться во всех хирургических манипуляциях с лицом», — написала Маша Малиновская.

Женщина поведала, что сделала успешную ринопластику, которой осталась довольна. Помимо прочего, коррекции были подвергнуты щеки телеведущей. Маша Малиновская добавила, что ей провели эндоскопическую подтяжку верхней трети лица и висков. Также были сделаны блефаропластика, липофилинг век и «лисий взгляд».

Последние манипуляции, по словам знаменитости, были сделаны всего пару дней назад. Маша Малиновская призналась, что еще неоднократно удаляла биополимер из губ.

Телеведущая призвала женскую половину подписчиков делать пластические операции только в двух случаях — при возрастных или имиджевых проблемах, которые отравляют жизнь.