Маша Малиновская описала все свои пластические операции

Телеведущая призналась, что жалеет о манипуляциях с внешностью, сделанных в юности, пишет Пятый канал.
Телеведущая и модель Маша Малиновская на своей странице в Instagram рассказала подписчикам обо всех пластических операциях на лице. 39-летняя знаменитость отметила, что решила быть честной с поклонниками.
«Хочу сделать своеобразный каминг-аут, быть честной с вами и признаться во всех хирургических манипуляциях с лицом», — написала Маша Малиновская.
Женщина поведала, что сделала успешную ринопластику, которой осталась довольна. Помимо прочего, коррекции были подвергнуты щеки телеведущей. Маша Малиновская добавила, что ей провели эндоскопическую подтяжку верхней трети лица и висков. Также были сделаны блефаропластика, липофилинг век и «лисий взгляд».
Хочу сделать своеобразный каминг-аут, быть честной с вами и признаться во всех хирургических манипуляциях с лицом. 1.Ринопластика Операция прошла успешно и я очень довольна результатом. Операция была сделана одним из лучшим хирургом в России Артуром Владимировичем Рыбакиным. @arthur_rybakin🔝 2.Убрала брыльки на щёчках у того же волшебника Артура Рыбакина @arthur_rybakin 🔝 3. Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица , височная подтяжка , лисий взгляд, блефаропластику и липофилинг век. Хирург @drseymuraliev Сделала операцию 2 дня назад и жду великолепного результата. 👌🏼 P.s. девочки вы спрашиваете у кого я удаляла биополимер из губ. Так вот, это сложная манипуляция и я делала это трижды,( с первого и второго раза не получилось) у РАЗНЫХ докторов и советовать кого то конкретно не могу. Надеюсь эта информация поможет кому-то сделать правильнфй выбор и хочу сказать что об операциях женщина может задуматься в двух случаях 1) Возрастные проблеммы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблеммы которые объективно отравляют вам жизнь. А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею!
Последние манипуляции, по словам знаменитости, были сделаны всего пару дней назад. Маша Малиновская призналась, что еще неоднократно удаляла биополимер из губ.
Телеведущая призвала женскую половину подписчиков делать пластические операции только в двух случаях — при возрастных или имиджевых проблемах, которые отравляют жизнь.
Маша Малиновская подчеркнула, что до сих пор жалеет о вмешательствах в свою внешность, на которые отважилась в юные годы.