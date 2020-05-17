Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» исполнил горячий танец

33-летний испанский актер свел с ума женскую часть населения планеты после роли обольстительного хулигана Ачи в мелодраме «3 метра над уровнем неба». Партнером по съемочной площадке актера стала Мария Вальверде, с которой Марио закрутил роман прямо во время работы над картиной, пишет Wday.
Увы, до свадьбы дело у возлюбленных так и не дошло, ведь Касас до сих пор не готов расстаться со своим статусом завидного холостяка.
Свою личную жизнь в Instagram сердцеед предпочитает не афишировать. Вместо этого красавчик публикует фото со съемок или забавные видео, которые с первых секунд заставляют улыбнуться, а иногда и испытать всю гамму волнующих чувств. Как, например, в случае с постом, на котором Марио вместе с младшим братом Оскаром зажигательно исполняет весьма горячий танец. Вы только посмотрите на эту парочку жгучих брюнетов!
Оказалось, что Марио далеко не единственный симпатяга в этой семье. У знаменитости есть сестра Шейла и три брата, младшему из которых всего шесть лет. Примечательно, что 22-летний Оскар и 28-летний Кристиан решили пойти по стопам известного родственника и тоже стать актерами. Удастся ли им повторить успех старшего Касаса, конечно, покажет время, но, судя по числу восторженных комментариев под постом и количеству просмотров, которое уже превысило 7 млн, в успехе молодых людей сомневаться не приходится. Вероятно, совсем скоро голливудским красавчикам придется подвинуться.