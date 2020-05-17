Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» исполнил горячий танец

Увы, до свадьбы дело у возлюбленных так и не дошло, ведь Касас до сих пор не готов расстаться со своим статусом завидного холостяка.

Свою личную жизнь в Instagram сердцеед предпочитает не афишировать. Вместо этого красавчик публикует фото со съемок или забавные видео, которые с первых секунд заставляют улыбнуться, а иногда и испытать всю гамму волнующих чувств. Как, например, в случае с постом, на котором Марио вместе с младшим братом Оскаром зажигательно исполняет весьма горячий танец. Вы только посмотрите на эту парочку жгучих брюнетов!