Вс, 17.05.2020

Простой рецепт нежных фрикаделек из индейки в томатном соусе

Фрикадельки. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Классические митболы в томатном соусе можно сделать более диетическими, если приготовить их из фарша индейки. Это вкусное и полезное блюдо понравится как взрослым, так и детям, пишет Сегодня.

Когда вы формируете фрикадельки, не стоит делать их слишком большими, так как это потребует более длительного времени приготовления.

Фрикадельки из индейки в томатном соусе

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для соуса:

  1. 1 луковица
  2. 1 стебель сельдерея
  3. 3 зубчика чеснока
  4. 1 веточка тимьяна
  5. 400 мл консервированных помидоров, нарезанных
  6. 1 ч.л. сахара
  7. Соль и черный перец
  8. 1-2 ч.л. соуса песто
  9. Для фрикаделек:
  10. 500 г фарша индейки
  11. 1 яйцо
  12. 3 ст. л. панировочных сухарей
  13. 3 ст.л. тертого пармезана

Для фрикаделек:

  1. 500 г фарша индейки
  2. 1 яйцо
  3. 3 ст. л. панировочных сухарей
  4. 3 ст.л. тертого пармезана

Способ приготовления:

  1. Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом.
  2. Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут.
  3. Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами.
  4. Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея.
  5. Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками.
  6. Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.

Как подавать фрикадельки

Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.

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