ВИДЕО ⟩ Как быстро удалить сухожилия из куриного филе? Лайфхак, который знают не все

Куриное филе – вкусная и здоровая пища, но у многих его приготовление может вызывать трудности. Заметили белое сухожилие, которое обычно находится в куриной грудке? Его трудно вырезать и, кажется, что его невозможно достать. Ничего страшного! В соцсети TikTok можно не только посмеяться, но и научиться чему-то новому. Например, как зачистить куриное филе от сухожилий, пишет RusTVNET.