Рецепт простой окрошки на сыворотке с колбасой

Окрошка – легкий и освежающий суп, который можно приготовить на обед или ужин в жаркое время года. В нежирной сыворотке содержится большое число витаминов и микроэлементов, пишет Сегодня.
Вы можете использовать уже готовую покупную сыворотку или сделать ее в домашних условиях из кефира. Для этого нужно подогреть кефир на водяной бане. Он должен распасться на творог и сыворотку.
Когда это произойдет, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 минут. Переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.
Окрошка на сыворотке с майонезом
Время приготовления:
20 минут
Калорийность:
68 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 250 г вареной колбасы
- 5 свежих огурцов
- 6 шт. редиса
- Зелень
- 4 ст.л. сметаны
- 3 ст.л. домашнего майонеза
- 1.5 ст.л. горчицы
- 0.5 ч.л. лимонной кислоты
- 1 л сыворотки
- Соль
Способ приготовления:
- Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень.
- Заправить окрошку смесью домашнего майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки. Посолить по вкусу.
- Остудить в холодильнике.
Полезный совет
Колбасу в рецепте можно заменить ветчиной или отварным мясом.