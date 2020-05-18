Почему выход из карантина может спровоцировать стресс и как этого избежать: советы психолога

У меня для вас две новости: хорошая – карантин скоро закончится и мы все будем чуточку счастливее, чем раньше. Советую как можно дольше держать фокус внимания именно на этих приятных эмоциях, поскольку совсем скоро мы снова окунемся в свои проблемы и начнем сетовать на жизнь и ее трудности. И, конечно же, плохая (но не на столько, чтоб уж сильно) – очередная перестройка жизненного ритма снова заставит нас в той или иной мере испытать стресс. Нам известно, что все эмоции и чувства вызывают в нас некий дисбаланс, который может по-разному проявляться в нашем теле. И чтобы максимально стать полезным своему организму во время этой перестройки – мы обязаны ему помочь,