Почему горят подошвы ног: причина и способы избавления

Горят подошвы ног. Причины этого явления могут быть самыми разными: от банальной усталости до серьезных системных нарушений в организме. Как объяснить такой неприятный симптом лично у себя?
Это неприятное чувство, когда ступни пылают огнем и хочется поскорее скинуть обувь и унять жар, в той или иной мере настигает всех. Однако когда подобное явление переходит из одиночных (например, вызванных длительным пешим переходом, беготней по магазинам или долгим стоянием на ногах) в разряд регулярных, самое время задуматься о том, что, собственно, его вызывает, пишет wday.ru.
Горит подошва ног в следующих случаях:
• аллергия на материалы, из которых изготовлены носки, чулки, обувь или даже напольное покрытие;
• заболевания сосудов: тромбофлебит, варикоз, эндартериит, вегетативная дисфункция, некоторые виды атеросклероза;
• грибок и бактериальные инфекции;
• плоскостопие;
• нарушение функции эндокринной системы – сахарный диабет;
• проблемы с обменом веществ – подагра;
• недостаток витаминов, особенно принадлежащих к группе В;
• беременность;
• неудобная, тесная обувь.
Когда горят подошвы ног ночью и усталость из ряда причин исключается, скорее всего, днем вам пришлось пережить стресс. Сильное психическое напряжение, нервное истощение также могут провоцировать подобное состояние.
Однако в качестве основной причины скидывать со счетов все вышеперечисленные болезни, если ступни горят ночью и мешают сну, все равно не стоит.
Горят подошвы ног? Облегчаем состояние самостоятельно
Итак, чтобы быть уверенным в правильности диагноза, нужно обратиться к врачу. Если же причина явления нам известна и профессионально подтверждена, ощущение дискомфорта можно попытаться ликвидировать при помощи простых средств, которые не будут идти вразрез с основным направлением лечения. Итак, горящие подошвы ног успокаиваем следующими нехитрыми приемами:
• контрастным душем или ванночками – температура воды должна комфортно переноситься, а сама процедура должна быть приятной. Смену воды производим через 1−2 минуты, продолжительность сеанса – 10−15 минут;
• при усугублении состояния и появлении болевого синдрома, контрастные ванночки делаем на настое лекарственных трав (полыни, календулы, ромашки). Настой готовим из расчета 1 или 2 столовые ложки на литр кипятка. В день потребуется 10−15 таких процедур;
• массаж ступней – приветствуется самомассаж, когда разминается каждый пальчик и все движения выполняются от кончиков пальцев к пятке. Можно походить по гороху, мелкому гравию или использовать специально предусмотренные для этого аппликаторы;
• внутрь полезно употреблять:
— настой боярышника (оптимизирует проницаемость сосудов) – 2 столовые ложки сушеных измельченных плодов или цветков боярышника заливаем 300 мл кипятка, даем настояться, принимаем по 100 мл трижды в день за полчаса до еды;
— настой конского каштана (разгоняет кровь) – 2 столовые ложки заливают кипятком (0,5 л) и настаивают в термосе. Выпивают в течение дня в теплом виде.
Теперь вы знаете, почему горят подошвы ног. Причина обычно кроется в нарушениях здоровья. Ознакомившись со способами решения этой проблемы, вам будет легче преодолеть это состояние, прибегая к довольно простым и доступным средствам. Но, увлекаясь самолечением, не поступайте себе во вред и во всем советуйтесь с врачом
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