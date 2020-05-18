Почему горят подошвы ног: причина и способы избавления

Это неприятное чувство, когда ступни пылают огнем и хочется поскорее скинуть обувь и унять жар, в той или иной мере настигает всех. Однако когда подобное явление переходит из одиночных (например, вызванных длительным пешим переходом, беготней по магазинам или долгим стоянием на ногах) в разряд регулярных, самое время задуматься о том, что, собственно, его вызывает, пишет wday.ru.

Горит подошва ног в следующих случаях:

• аллергия на материалы, из которых изготовлены носки, чулки, обувь или даже напольное покрытие;

• заболевания сосудов: тромбофлебит, варикоз, эндартериит, вегетативная дисфункция, некоторые виды атеросклероза;

• грибок и бактериальные инфекции;

• плоскостопие;

• нарушение функции эндокринной системы – сахарный диабет;

• проблемы с обменом веществ – подагра;

• недостаток витаминов, особенно принадлежащих к группе В;

• беременность;

• неудобная, тесная обувь.

Когда горят подошвы ног ночью и усталость из ряда причин исключается, скорее всего, днем вам пришлось пережить стресс. Сильное психическое напряжение, нервное истощение также могут провоцировать подобное состояние.

Однако в качестве основной причины скидывать со счетов все вышеперечисленные болезни, если ступни горят ночью и мешают сну, все равно не стоит.

Горят подошвы ног? Облегчаем состояние самостоятельно

Итак, чтобы быть уверенным в правильности диагноза, нужно обратиться к врачу. Если же причина явления нам известна и профессионально подтверждена, ощущение дискомфорта можно попытаться ликвидировать при помощи простых средств, которые не будут идти вразрез с основным направлением лечения. Итак, горящие подошвы ног успокаиваем следующими нехитрыми приемами:

• контрастным душем или ванночками – температура воды должна комфортно переноситься, а сама процедура должна быть приятной. Смену воды производим через 1−2 минуты, продолжительность сеанса – 10−15 минут;

• при усугублении состояния и появлении болевого синдрома, контрастные ванночки делаем на настое лекарственных трав (полыни, календулы, ромашки). Настой готовим из расчета 1 или 2 столовые ложки на литр кипятка. В день потребуется 10−15 таких процедур;

• массаж ступней – приветствуется самомассаж, когда разминается каждый пальчик и все движения выполняются от кончиков пальцев к пятке. Можно походить по гороху, мелкому гравию или использовать специально предусмотренные для этого аппликаторы;

• внутрь полезно употреблять:

— настой боярышника (оптимизирует проницаемость сосудов) – 2 столовые ложки сушеных измельченных плодов или цветков боярышника заливаем 300 мл кипятка, даем настояться, принимаем по 100 мл трижды в день за полчаса до еды;

— настой конского каштана (разгоняет кровь) – 2 столовые ложки заливают кипятком (0,5 л) и настаивают в термосе. Выпивают в течение дня в теплом виде.

Теперь вы знаете, почему горят подошвы ног. Причина обычно кроется в нарушениях здоровья. Ознакомившись со способами решения этой проблемы, вам будет легче преодолеть это состояние, прибегая к довольно простым и доступным средствам. Но, увлекаясь самолечением, не поступайте себе во вред и во всем советуйтесь с врачом