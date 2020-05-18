Как сделать ламинирование волос дома

Предлгаем вам самостоятельно повторить салонное ламинирование волос. Для него нужны только три ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

В салонах профессиональное ламинирование делают с помощью специального средства, которое полностью обволакивает волосы и создает тонкую невидимую пленку, защищающую от повреждений, высоких температур при укладке и других внешних негативных факторов.

Процесс самостоятельного ламинирования дома не сильно отличается от салонного, меняется лишь состав, благодаря которому достигается эффект. Для приготовления ламинирующего раствора вам понадобится обычный желатин. В нем содержатся коллаген и белок — именно они помогают улучшить состояние волос.

Ингредиенты

Желатин — 1 столовая ложка

Вода — 3 столовые ложки

Бальзам для волос — количество зависит от длины

Как приготовить

Смешайте желатин и воду, поставьте на водяную баню и помешивайте до образования однородной массы без комочков. Затем остудите получившуюся смесь и добавьте бальзам для волос — столько, чтобы маски хватило для всей длины ваших локонов. Готово.

Какой желатин использовать? Лучше всего использовать желатин в виде порошка. Если же дома у вас оказался листовой желатин, его необходимо предварительно замочить в холодной воде на 3–5 минут до образования мягкой консистенции, после чего отжать. Затем разогреть желатин на водяной бане до жидкого состояния и только потом смешать с тремя столовыми ложками воды, как указано выше.

Рецепт из желатина, воды и бальзама является базовым для ламинирования, но при желании вы можете внести некоторые коррективы. Например, добавить мед или яичный желток — если волосы сильно повреждены, яблочный уксус — чтобы придать блеск тусклым локонам, кефир — для увлажнения и питания сухих кончиков.

Как наносить

Вымойте голову, использовав только шампунь. Слегка подсушите волосы и разделите их на три части. На каждую прядь по всей длине нанесите маску, отступив несколько сантиметров от корней, чтобы не забить смесью волосяные фолликулы и не вызвать сухость и раздражение на коже. Наденьте шапочку для душа или оберните голову пленкой и заверните полотенцем сверху. Чтобы «активировать» состав, периодически прогревайте полотенце феном. Держите маску в течение часа и затем промойте волосы водой без шампуня.

Эффект от процедуры