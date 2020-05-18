Мужчины каких знаков Зодиака никогда вас не полюбят?

Редкая женщина скажет, что не мечтает о взаимной и счастливой любви. Но найти свою половинку непросто, и иногда отношения не складываются, как ни крути. Астрологи выяснили, что есть знаки Зодиака, которые никогда не станут нашими избранниками просто в силу влияния звезд. Рассказываем, мужчины каких знаков никогда не полюбят ту или иную женщину.

Женщина-Овен

Барышни этого знака не найдут взаимности с Раками, Девами и Козерогами. Последние слишком сдержаны, чтобы полюбить такой «дикий» знак, как Овен, у них слишком разные эмоциональные фоны. С Раками шансов еще меньше — у них главная стихия вода, а огонь и вода никогда не смешиваются. Мужчины-Девы также упрямы, как и Овны, поэтому их союзу мало что светит.

Женщина-Телец

Ей не улыбнется Амур с мужчинами знаков Стрельца и Льва. С первыми будет сложно, так как они очень авантюрны, а Телец предпочитает стабильность. Со Львами же все еще хуже: они несовместимы по своей природе. Разные способы решения задач, разные взгляды на финансовую сферу.

Женщина-Близнецы

Ее никогда не полюбят мужчина-Телец и мужчина-Рыбы. Союз с первым будет разрушительным, так как разная энергетика. А с Рыбами все возможно, но такие отношения будут изнурительными для обоих партнеров.

Женщина-Рак

Эти дамы не смогут быть возлюбленными для представителей сильного пола под знаком Весы. У них просто разные уровни эмоциональных потребностей. Компромисс вряд ли принесет счастье в их отношения, оба будут терзаться.

Женщина-Лев

Для нее нет перспектив в любви со Скорпионом. Оба — сильные знаки, они будут соперничать, а еще ужасно ревновать друг друга. Такой союз не способен на гармоничные отношения.

Женщина-Дева

Для такой особы не сулят ничего хорошего мужчины знака Овен, Близнецы и Водолей. С первыми будет трудно, так как Овны не выносят критики, а Дева очень склонна вносить свое веское суждение по любому поводу. С Близнецами не лучше: им будет казаться, что Дева задает слишком высокую планку, а они не любят соответствовать чьим-то ожиданиям. Водолеи же устанут не только от критики, но и от некого пессимизма Дев.

Женщина-Весы

Эти девушки не станут избранницами Дев, Скорпионов и Рыб. Первым будет слишком сложно с Весами, так как Девы очень требовательны. Мужчины-Скорпионы просто не смогут ужиться с Весами: отношения сразу будут обречены. А Рыбы слишком чувствительны, чтобы быть рядом с таким невнимательным партнером.

Женщина-Скорпион

Ее не полюбит никогда Водолей. У него иное представление о романтике, а постоянные капризы Скорпиона создадут негативный фон для того, чтобы бороться за такую любовь.

Женщина-Стрелец

Она не станет единственной для Козерога. Он слишком рационален в принятии решений, импульсивность Стрельца его утомит и заставит отказаться от таких отношений.

Женщина-Козерог

Для этих дам не несут ничего хорошего в плане любви мужчины под знаком Льва, Овна и Стрельца. Львы — полная противоположность Козерога, отношения будут хрупкими, им будет не хватать чувственности и эмоций. С Овнами будет слишком много соперничества за лидерство в паре. А Стрельцов испугает ответственность, которой так требуют Козероги.

Женщина-Водолей

Ее вряд ли полюбит Телец и Рак. Для первых девушка должна быть целостной натурой, а Водолеи слишком текучи и небрежны в отношениях. Раки любят заботу и спокойствие, вечное веселье Водолеев их будет раздражать.

Женщина-Рыбы