Лишние килограммы у женщины могут стать причиной бесплодия

Лишний вес может негативно сказаться на репродуктивной функции женщины. Согласно статистическим данным акушеров-гинекологов, у пациенток с лишним весом выше риск выкидыша или преждевременных родов, пишет KP.RU.

При этом речь идет о массе тела женщины непосредственно в момент зачатия. Врачи пришли к выводу, что существует прямая зависимость между физической формой будущей мамы и шансами родить здорового малыша.