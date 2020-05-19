Гратен из молодого картофеля с беконом

Сезон свежих овощей - это прекрасный период для кулинарных экспериментов и приготовления вкусных и не самых повседневных блюд. Сейчас мы можем позволить себе купить молодой картофель. Есть большое количество рецептов с молодым картофелем. Tochka.net предлагает приготовить вкусный рецепт - запеканку из молодой картошки с овощами и беконом.

Есть много вариантов приготовления подобной запеканки из молодого картофеля, но поскольку сезон овощей уже начался - тебе не сложно будет найти все необходимые ингредиенты на этот гратен.

Тебе понадобится:

молодой картофель 5-6 средних шт

кабачок 1 шт

болгарский перец 1 шт

лук порей 1 шт

бекон 150 г

оливковое масло

соль

молотый черный перец

орегано

майоран

Как приготовить

Картофель и кабачок нарежь тонкими кружочками, толщиной в 0,5 см, порей нашинкуй, болгарский перец тоже нашинкуй длинными перьями.

Форму смажь оливковым маслом, первым слоем выложи картофель, слегка посоли, поперчи, выложи еще один слой картофеля, опять посоли и поперчи, затем сверху выложи слой кабачков, поверх - лук порей и болгарский перец.