Женщинам каких знаков Зодиака всегда мало одного мужчины?

Мир движется вперед, развивается, общество становится все более раскрепощенным, и женщины перестали стесняться того, что им не хватает внимания от одного мужчины. Разумеется, в первую очередь речь идет о постели и интимной жизни.

Если партнер не будет давать такой женщине постоянного разнообразия, не будет ролевых игр и экстрима, то рано или поздно она уйдет к другому или другим или найдет любовника.

Астрологи выделили три знака Зодиака, к которым принадлежат самые полигамные женщины.

Близнецы

Близнецы только на первый взгляд кажутся милыми, белыми и пушистыми нимфами. На самом деле, у них внутри живет чертовка, которая хочет проживать веселую и насыщенную жизнь, не соглашаясь на скуку, полутона и обыденность.

Чаще всего в личной жизни Близнецы выбирают себе постоянного партнера, который будет их полностью устраивать в денежном плане, бытовом, моральном. Они прекрасно скрывают свои секреты, и будут успешно иметь несколько любовников на протяжении всей семейной жизни.

Скорпион

Скорпион запросто сможет ужиться с одним мужчиной, но он должен быть для нее всем. Он должен развлекать ее за троих. Нет! Десятерых!

Он должен давать ей эмоций просто через край, должен успевать и зарабатывать деньги, и помогать по дому, и не терять силы духа, и в постели быть неутомимым.

Если в какой-то момент Скорпиону чего-то не хватит, она не будет долго ждать и уж тем более не будет уговаривать, а просто найдет подходящую замену.

Вариантов, как правило, два: Скорпион либо не скрывает, что мужчина у нее не один, либо ищет такого, который бы удовлетворял ее в одиночку. Шпионские игры – это не для нее.

Рыбы

Рыбы очень эмоциональны, даже чересчур. Иногда эта их чувственность переходит все грани и становится распущенностью. Рыбы с первых минут впиваются в свою «жертву», сами отдаваясь ей без остатка.

Когда у мужчины не остается ничего интересного для Рыбки, она «выбрасывает» его и отправляется на поиски нового источника эмоций. Рыба умеет флиртовать так, что все мужчины вокруг нее просто теряют голову.