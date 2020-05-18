Семь пар босоножек, которые будут в моде этим летом

Пока не слишком ясно, поедем ли мы отдыхать в этом году, но все же наше лето не за горами. Журнал «Лиза» собрал для тебя лучшие пары босоножек для прогулок, работы и городского отдыха
Узлы
Один из самых заметных трендов обуви этого лета — узлы. Многие дизайнеры представили свои вариации на тему, поэтому на подиумах мелькали босоножки, туфли, сапоги, кроссовки с декоративными элементами в виде узлов.
Бохо
Эта модель идеально подойдет поклонницам минимализма в одежде. Босоножки бохо максимально простые и лаконичные, но именно это и делает их ультрамодным дополнением к любому образу. Они будут гармонично смотреться с романтичными миди-платьями, костюмными шортами и пиджаком, джинсами, палаццо, базовыми летними сарафанами.
Босоножки на тонких ремешках
Кожаные босоножки на тонких ремешках были на пике популярности прошлым летом. Тренд плавно перетекает в текущий сезон, поэтому этим летом такая пара точно не будет лишней в твоем гардеробе. Это модель на каждый день и не только. Днем носи их с комбинезонами, джинсами, кюлотами, а вечером — с лоснящимися платьями в бельевом стиле.
«Уродливые» сандали
«Уродливые» сандалии уже давно перешли на новый уровень и перестали ассоциироваться с безвкусицей или спортивным стилем. Звезды стритстайла диктуют нам, что такие сандалии гармонично смотрятся не только с джинсовыми шортами, но даже с вечерними платьями. Это удобная, комфортная и стильная пара обуви, которая подходит для жаркого лета в городе.
Шнурки
Еще одна ультрамодная тенденция лета 2020 — шнурки. Модные блогеры носят такого рода обувь следующим образом: они завязывают шнурки поверх брючин. Но так делать не обязательно, но обувь со шнурками прикупить все же следует.
Пробковая платформа
Пробковая платформа преследует нас каждое лето, и некоторые девушки этому очень рады. Платформа может быть разной высоты, кому как нравится. И ноги делаются длиннее, и рост выше, дла и ходить в них удобно.
Замша
Если ты предпочитаешь более классические модели, то обрати внимание на пару замшевых босоножек на устойчивом каблуке. Как говорится, и в пир, и вмир, и в добрые люди. И ноги не будут уставать в течение дня.