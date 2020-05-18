Семь пар босоножек, которые будут в моде этим летом

Узлы

Узлы на босоножках - модная тенденция лета ФОТО: Pinterest

Один из самых заметных трендов обуви этого лета — узлы. Многие дизайнеры представили свои вариации на тему, поэтому на подиумах мелькали босоножки, туфли, сапоги, кроссовки с декоративными элементами в виде узлов.

Бохо

Босоножки в стиле бохо ФОТО: Pinterest

Эта модель идеально подойдет поклонницам минимализма в одежде. Босоножки бохо максимально простые и лаконичные, но именно это и делает их ультрамодным дополнением к любому образу. Они будут гармонично смотреться с романтичными миди-платьями, костюмными шортами и пиджаком, джинсами, палаццо, базовыми летними сарафанами.

Босоножки на тонких ремешках

Босоножки с ремешками выглядят очень сексуально ФОТО: Pinterest

Кожаные босоножки на тонких ремешках были на пике популярности прошлым летом. Тренд плавно перетекает в текущий сезон, поэтому этим летом такая пара точно не будет лишней в твоем гардеробе. Это модель на каждый день и не только. Днем носи их с комбинезонами, джинсами, кюлотами, а вечером — с лоснящимися платьями в бельевом стиле.

«Уродливые» сандали

"Уродцы" прижились в нашем обувном гардеробе ФОТО: Pinterest

«Уродливые» сандалии уже давно перешли на новый уровень и перестали ассоциироваться с безвкусицей или спортивным стилем. Звезды стритстайла диктуют нам, что такие сандалии гармонично смотрятся не только с джинсовыми шортами, но даже с вечерними платьями. Это удобная, комфортная и стильная пара обуви, которая подходит для жаркого лета в городе.

Шнурки

Напоминают сандали-"гладиаторы", но каблук делает их более изящными и элегантными ФОТО: Pinterest

Еще одна ультрамодная тенденция лета 2020 — шнурки. Модные блогеры носят такого рода обувь следующим образом: они завязывают шнурки поверх брючин. Но так делать не обязательно, но обувь со шнурками прикупить все же следует.

Пробковая платформа

Пробковая платформа не выходит из моды ФОТО: Pinterest

Пробковая платформа преследует нас каждое лето, и некоторые девушки этому очень рады. Платформа может быть разной высоты, кому как нравится. И ноги делаются длиннее, и рост выше, дла и ходить в них удобно.

Замша

Замшевая обувь актуальна летом ФОТО: Pinterest