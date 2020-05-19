Как сделать необычный весенний салат с цветками одуванчика

Салат из одуванчиков с помидорами, огурцами и зеленым луком – вкусное и полезное блюдо, которое приятно удивит ваших домашних.
Правила сбора одуванчика просты, как и для всех трав и растений: собирать их нужно в сухую погоду, далеко от автомобильных трасс, в чистых местах. А чтобы листья одуванчиков не горчили, их следует вымочить в холодной воде, пишет Segodnya.
Калорийность:
56 ккал на 100 г
Ингредиенты:
80 г листьев одуванчика
8 цветков одуванчиков
1 свежий огурец
Горсть помидоров черри
5 перьев зеленого лука
2 зубчика чеснока
1 ст.л. винного уксуса
2 ст.л. растительного масла
1/3 ч.л. молотого перца
Способ приготовления:
Листья одуванчиков замочить в холодной воде, затем промыть и обсушить.
Свежий огурец, помидоры и перья лука хорошо помыть.
Всю подготовленную зелень нарезать. Оставить три-четыре листочка целыми для декора.
С огурца при помощи овощечистки срезать несколько слайсов. Остальную часть овоща произвольно нарезать. Помидоры черри разрезать пополам
Сложить в салатник порубленный зеленый лук, одуванчиковые листья, кусочки огурца и помидора.
Подготовить цветы одуванчика. Оторвать цветок от стебля, хорошо помыть и обсушить. Удалить зеленую часть – в пищу употребляют лишь желтые лепестки.
Высыпать лепестки одуванчика в салатную смесь. Заправить уксусом и растительным маслом, приправить черным молотым перцем, тщательно перемешать.
Как подавать салат из одуванчиков
На порционную тарелку выложить салатную смесь. Украсить вымытыми цветками одуванчика и огуречными слайсами. Дать настояться 20 минут и подавать.