Как сделать необычный весенний салат с цветками одуванчика

Правила сбора одуванчика просты, как и для всех трав и растений: собирать их нужно в сухую погоду, далеко от автомобильных трасс, в чистых местах. А чтобы листья одуванчиков не горчили, их следует вымочить в холодной воде, пишет Segodnya.