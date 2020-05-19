Названы продукты, провоцирующие старение организма

В рамках исследования, в котором приняли участие 886 человек, специалисты провели анализ связи питания респондентов и процессов в их организме.

Оказалось, что к старению клеток организма приводит употребление хлебобулочных изделий, а также газированных напитков, сладких кукурузных хлопьев, десертов, полуфабрикатов и готовых закусок.

Как выяснили ученые, такая пища пища богата солью и жирами, но в ней практически нет витаминов и клетчатки.

Употребление в пищу таких продуктов приводит к уменьшению отростков хромосом - телеомеров, которые и так укораxиваются во время жизни. Однако такие продукты ускоряют этот процесс. То есть люди, употребляющие три раза в день рафинированные продукты, ускоряют процесс сокращения телеомеров в два раза.