Какой ширины джинсы сейчас в тренде: на какие детали нужно обратить внимание

Разберемся, какой ширины джинсы сейчас в моде, и какие детали будут в тренде в этом сезоне.

Прямые

Прямые джинсы – это классика. Они будут в моде всегда. Эта модель хороша тем, что она идет всем, независимо от типа телосложения. Кроме того, прямые джинсы можно покупать без опаски, они не выйдут из моды никогда.

А вот столь любимые нашими девушками скинни, которые плотно облегают тело, из моды вышли. Тем модницам, которые без ума именно от этой модели, но не хотят выглядеть старомодно, стоит выбрать прямые, слегка зауженные модели. Такие джинсы довольно узкие, но они не обтягивают ноги.

Мом

Такие джинсы были очень популярны в 90-х, и сейчас они снова стали актуальными. Модель с завышенной талией и достаточно свободными штанинам. Такие джинсы, как правило, выпускают однотонными, без высветленных областей.

Модель подчеркивает женственность силуэта, визуально удлиняет ноги, придает округлость бедрам. Такие модели рекомендуется выбирать стройным и хрупким девушкам. Полным дамам джинсы мом подходят хуже.

Бананы

Еще один «привет» из 90-х – джинсы бананы. Модель имеет складки у пояса, достаточно свободный верх и сужающиеся книзу штанины.

Бананы больше подходят стройным девушкам, но и полные модницы могут позволить себе такие джинсы, если удастся подобрать модель, которая хорошо сядет на фигуру. Современный вариант бананов, как правило, укороченный, штанины заканчиваются чуть выше щиколоток.

Клеш

Брюки, расклешенные от колена, достаточно плотно облегают фигуру в верхней части, а на уровне колена штанины расширяются.

Такой фасон идеально подходит высоким женщинам. Тем, у кого рост невелик, рекомендуется носить такие джинсы только с обувью на каблуке.

Модные детали

При выборе актуальной модели нужно обращать внимание не только на ширину штанин, но и на детали, которые актуальны в этом сезоне.

Джинсы с высокой посадкой на пуговицы

Высокая посадка делает силуэт фигуры более женственным, визуально удлиняют ноги. Высокая посадка идет практически всем.

Модной фишкой этого сезона является застежка на пуговицы. Безусловно, модели на молнии более удобны, так как застегнуть их можно за секунду. Но зато джинсы на пуговицах выглядит более интересно. А модницы нередко соглашаются пожертвовать комфортом, ради красоты.

Со швами спереди

Традиционно швы на джинсах располагаются сбоку. Но сейчас в моду входят модели, в которых шов расположен по переду штанин. Такой шов имитирует стрелку на классических брюках. Он визуально вытягивает силуэт, делает ноги длиннее.

С необработанным краем

Эта модная «фишка» обязательно понравится невысоким девушкам, которым приходится подшивать штанины, подгоняя их по длине. Теперь можно просто отрезать штанины по мерке и немного распустить нитки, чтобы получилось подобие бахромы.

Разумеется, к этому приему могут прибегнуть и высокие модницы, которые захотят джинсы обычной длины превратить в укороченные.

С асимметричным срезом

Если просто необработанный срез покажется слишком скучным и неинтересным, можно пойти дальше и срезать штанины по неровной линии. Например, спереди штанины обрезать короче, чем сзади.

Двухцветные

Очень модный вариант – джинсы из денима одного цвета, но двух разных оттенков. Располагаться детали, выкроенные из разных тканей, могут располагаться по-разному.

С широкими отворотами