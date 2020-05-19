Вт, 19.05.2020

Известный стилист назвала три вещи, способные испортить любой образ

Женщина под зонтиком. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Жанна Дусбка - самый известный стилист Риги и подруга историка моды Александра Васильева, в 61 год открыла свой Youtube канал, а перед этим написала книгу «Тайны рижанки», в которой раскрыла разные секретики, например, назвала «вещи, способные испортить любой образ». 

Вот они.

1. Пестрый складной зонтик

Чем заменить: однотонным в цвет костюма.

2. Любой пластиковый пакет из супермаркета

Чем заменить: бумажным.

3. Многоцветные шарфики, которые продаются во всех аэропортах.

Чем заменить: однотонной шалью в гамме костюма.

Чего еще стоит избегать?

Любых комплектов драгоценностей (парюр) вроде «серьги+колье+кольцо». Если они у вас и есть (подарили родители или остались от бабушки), никогда не носите их вместе.

Смешения желтого и белого металлов, если не уверены в их гармоничном сочетании.

Очень яркого металлического блеска. Крупные украшения с родированным покрытием напоминают водопроводный кран.

Очень яркого желтого золота, ведь мы не мулатки типа Наоми Кемпбелл. И нам это придает вульгарности.

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