Известный стилист назвала три вещи, способные испортить любой образ

Вот они.

1. Пестрый складной зонтик

Чем заменить: однотонным в цвет костюма.

2. Любой пластиковый пакет из супермаркета

Чем заменить: бумажным.

3. Многоцветные шарфики, которые продаются во всех аэропортах.

Чем заменить: однотонной шалью в гамме костюма.

Чего еще стоит избегать?

Любых комплектов драгоценностей (парюр) вроде «серьги+колье+кольцо». Если они у вас и есть (подарили родители или остались от бабушки), никогда не носите их вместе.

Смешения желтого и белого металлов, если не уверены в их гармоничном сочетании.

Очень яркого металлического блеска. Крупные украшения с родированным покрытием напоминают водопроводный кран.