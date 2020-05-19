Известный стилист назвала три вещи, способные испортить любой образ

Жанна Дусбка - самый известный стилист Риги и подруга историка моды Александра Васильева, в 61 год открыла свой Youtube канал, а перед этим написала книгу «Тайны рижанки», в которой раскрыла разные секретики, например, назвала «вещи, способные испортить любой образ».
Вот они.
1. Пестрый складной зонтик
Чем заменить: однотонным в цвет костюма.
2. Любой пластиковый пакет из супермаркета
Чем заменить: бумажным.
3. Многоцветные шарфики, которые продаются во всех аэропортах.
Чем заменить: однотонной шалью в гамме костюма.
Чего еще стоит избегать?
Любых комплектов драгоценностей (парюр) вроде «серьги+колье+кольцо». Если они у вас и есть (подарили родители или остались от бабушки), никогда не носите их вместе.
Смешения желтого и белого металлов, если не уверены в их гармоничном сочетании.
Очень яркого металлического блеска. Крупные украшения с родированным покрытием напоминают водопроводный кран.
Очень яркого желтого золота, ведь мы не мулатки типа Наоми Кемпбелл. И нам это придает вульгарности.