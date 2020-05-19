Пять трендов макияжа лета-2020, которые вы можете повторить

Косметические бренды подсадили женщин на декоративную косметику и убедили в том, что обилие макияжа сделает вас не только красивыми, но и подчеркнет ваш социальный статус. Тренды 2020 диктуют совершенно противоположные тенденции. Последние модные показы, прошедшие в марте, подтверждают, что теперь в моде натуральность. Графичные брови больше не актуальны, а бронзатор — почти моветон. Какой макияж делать этим летом, а о чем стоит забыть, рассказывает 5-tv.ru.

Естественные брови

Тенденция на яркие и четко подведенные брови постепенно сходит на нет. Сейчас актуальна естественность, но это не значит, что брови можно не красить. Во время макияжа сохраняйте максимально естественный эффект: подберите продукт для бровей, оттенок которого похож на ваш натуральный и не оставляет четких линий.

Если вы все еще по привычке рисуете яркие брови, то создать естественный эффект вам поможет растушевка с помощью щеточки. Для натурального вида визажисты советует наносить тени или тинт, но если у вас «набита» рука, подберите карандаш или помаду для бровей нужного оттенка. Визажист Янина Маркова показала, как нарисовать брови, чтобы они выглядели натурально.

Растушеванные стрелки

Четкие стрелки также уже непопулярны. Визажисты советуют убрать жидкие подводки и фломастеры-айлайнеры куда подальше. Отдайте предпочтение теням для век, но не только темным, а еще и ярким цветам.

С помощью растушевки можно вывести красивую стрелку, а благодаря необычному цвету придать макияжу глаз изюминку.

— Я считаю, что тренд 2020 года на нюд — это идеальный повод показать девушкам натуральную красоту, при этом подчеркивая свои достоинства и индивидуальность, - говорит визажист Мадлена Сухарева.

Нежные губы

Четкий контур и матовые помады ушли с Олимпа макияжа. Да, пухлые губы все еще в моде, но не стоит делать четкий контур темным карандашом. В 2020-м в моде естественность, а значит, нюдовые и розовые оттенки. Рисуйте контур нежными цветами, а заполняйте блеском. Также летом будет актуален эффект влажных губ.

В противовес нюду, этим летом в тренде будут винные оттенки помад, но слегка смазанные. В моду возвращается корейский мастхэв — тинт для губ, который придает легкий нежный оттенок. Чтобы превратить дневной образ в вечерний, этим летом достаточно накрасить губы помадой.

Морозный румянец

Розовые щеки — главный тренд лета, который идет практически всем девушкам и прекрасно освежает лицо. Начните румянить свои щеки розовыми и коралловыми оттенками.

Визажисты не советуют использовать бронзатор и темные оттенки. Смуглые лица постепенно выходят из моды. Если вы не знаете, как правильно подобрать оттенок румян, прислушайтесь к советам визажиста Янины Марковой.

Пестрые тени для век

Лето — прекрасное время для того, чтобы поэкспериментировать с оттенками теней для век. Визажисты показали, что не стоит бояться чистых и сочных цветов: они предлагают обратить внимание на оранжевый, розовый, желтый, бирюзовый и зеленый.