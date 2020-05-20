НЕ ЕЩЬТЕ ИХ НИКОГДА! ⟩ Шесть популярных продуктов, в которых нет ничего, кроме пустых калорий

Но есть продукты-чемпионы, в которых фактически не содержится никаких питательных веществ – только «пустые» калории. Если вы действительно заботитесь о своем здоровье и красоте, откажитесь от них как можно скорее – и по возможности навсегда.

Сладкие напитки

Газированные напитки и фруктовые соки – самый наглядный пример такого рода продуктов. В них много сахара (или искусственных подсластителей, если речь идет о «диетических» напитках), но практически нет никаких других полезных веществ. Регулярно употребление таких напитков способно сильно повысить риск развития заболеваний сердца, ожирения, нарушений эндокринной системы и даже рака, предупреждает «Домашний Очаг».

Маргарин

Маргарин до сих пор многие считают здоровой альтернативой сливочному маслу, но это не так. Дело в том, что во многих разновидностях содержится гидрогенизированное масло – ингредиент, в котором много транс-жиров, способных увеличить выработку «плохого» холестерина. И в результате ваше сердце окажется в более серьезной опасности, чем если бы вы готовили с использованием обычного масла.

Консервированные фрукты

Свежие фрукты – важная часть здорового рациона. В них много антиоксидантов, которые помогают бороться с действием опасных свободных радикалов, также в них много здоровых углеводов, витаминов и микроэлеменотов. Полезны сушеные и замороженные фрукты, но только не консервированные – ведь чаще всего они сохраняются с помощью сахарного сиропа. В итоге вместо полезных фруктов вы получаете добавленный сахар, который очень вреден.

Фруктовый лед

Популярное летнее лакомство, которым так приятно освежиться в жару, при более пристальном рассмотрении может оказаться не таким уж безобидным: ведь оно состоит из огромного количества сахара, приправленного искусственными красителями и ароматизаторами. Если вы по-настоящему любите фруктовый лед и не готовы от него отказаться, отдавайте предпочтение тому, что сделан из натурального сока – но лучше все-таки выбирайте мороженое!

Кофейные напитки

Вы думаете, что пьете кофе, но ваш организм получает столько калорий (преимущественно пустых), как будто вы съели десерт. Сладкие кофейные напитки – фрапучино или макиато – содержат намного больше сахара, жира и пустых углеводов, чем любое блюдо, которое вы съели за обедом или ужином. Если у вас нет сил совсем отказаться от этих напитков, хотя бы постарайтесь пить их не чаще, чем один-два раза в месяц. И лучше в первой половине дня!

Белый шоколад