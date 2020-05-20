Семь приемов, которые помогают выглядеть моложе в любом возрасте

Одежда, прическа, макияж и даже любимая поза для сна – все это может «добавить» нам лишние пять-десять лет, а может, наоборот, сделать нас моложе. Рассказываем о простых приемах, с помощью которых можно мгновенно «помолодеть» - на пять и даже десять лет!

Измените форму ногтей

Когда в следующий раз будете делать маникюр, попросите мастера придать вашим ногтям миндальную форму – она делает руки визуально моложе. Также стоит отдавать предпочтение телесным оттенкам лака.

Измените прическу

Если у вас прямые волосы, возможно, вам пора отрезать челку: во-первых, она поможет скрыть морщинки на лбу, а во-вторых, визуально сделает лицо немного моложе. Если у вас вьющиеся волосы, сделайте стрижку каскадом, так как она делает волосы более густыми.

Добавьте блеска волосам

Еще один признак возраста – потускневшие волосы, утратившие блеск. Если вы не можете вернуть волосам их естественный блеск, сделайте это с помощью масла для сухих волос – кстати, это не только красиво, но и полезно для здоровья волос, пишет «Домашний Очаг».

Смените очки

Специалисты из Университета Джексонвилла провели исследование, которое подтвердило: в среднем мы воспринимаем людей в очках старше, чем они есть на самом деле. Но если вы никак не можете отказаться от очков (например, в пользу линз), вам стоит запомнить простое правило выбора оправы: чем круглее очки, тем больше лет они «накидывают» своим обладателям. И, напротив, оправы в форме «кошачьего глаза» помогают выглядеть моложе. Выбирайте оправу с приподнятыми уголками – и молодейте на глазах!

Аккуратно подбирайте бюстгальтер

Если вы носите бюстгальтеры, важно правильно подбирать размер форму: хорошо сидящий бра не только более удобен и безопасен для здоровья, но и помогает выглядеть стройнее – и моложе!

Следите за осанкой

Это вообще универсальный совет: в любой непонятной ситуации держи осанку! Впрочем, плохая осанка не только заставляет выглядеть нас старше, но и может спровоцировать головные боли, боли в шее и даже проблемы с дыхательной системой. Так что выпрямите спину и расправьте плечи! Прямо сейчас, да-да.

Спите на спине