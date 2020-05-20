Вас обманули: как не стоит бороться с целлюлитом

Если вы пытаетесь избавиться от целлюлита, но не видите результат, вам поможет наша подборка.

Немного истории

Мы привыкли стесняться бугорков на теле, а маркетологи настойчиво называют целлюлит «заболеванием». Но так было не всегда. В средние века женщина с целлюлитом считалась красивой, а Рембрандт и Курбе даже дорисовывали его своим музам. Все изменилось в 1973 году, когда владелица нью-йоркского косметического салона Николь Ронсар опубликовала книгу «Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше». Об издании рассказали в Vogue и книга стала бестселлером. В книге целлюлит позиционировали как нечто уродливое, а бугры прозвали нарушением крово- и лимфотока и причиной накопления токсичных веществ. На этой волне началась продажа кремов, жестких мочалок и массажеров, которые должны были помочь женщинам избавиться от этого «недостатка». На самом же деле, целлюлит не опасен для здоровья и, если вас это успокоит, встречается даже у супермоделей. Избавляться от него или нет — вопрос эстетики и внутреннего дискомфорта.

Массаж сухой щеткой

В последние годы драйбрашинг рекламировали как чудесное спасение от апельсиновой корки. Все казалось так просто: массируй проблемную зону сухой щеточкой из волокон кактуса (да, его делают именно из него) и забудь о целлюлите. Мы любим, когда сложные проблемы решаются легко. Но с целлюлитом это не работает! Максимум, что может дать такой массаж — обновление и пилинг кожи. Да, конечно, к коже прильет кровь, но она не может разрушить плотные жировые узелки, которые образуют ямочки и бугры. Для этого нужно интенсивное воздействие на глубокие подкожные слои при помощи специальных аппаратов или хорошего ручного массажа, где проминают даже мышечный слой.

Антицеллюлитный крем

Если бы от апельсиновой корки можно было избавиться всего лишь намазав крем, мы бы не знали бед. Но крем работает только на увлажнение и визуальный эффект: сияющая и гладкая кожа переливается и как будто скрывает недостатки. Но проблему он не решает.

Единственная процедура, которая помогает — обертывания. Средство под пленкой начинает нагревать тело, усиливая приток крови и улучшая циркуляцию. Но и обертывания не в силах справиться, если продолжить есть тортик, обернувшись пленкой. Нужно менять и питание, и уход!

Диеты

Самое большое и даже опасное заблуждение. Целлюлит не имеет никакого отношения к лишнему весу, он бывает даже у самых худеньких девушек. Похудев, мы теряем упругость кожи и целлюлит становится еще заметнее. Если лишний вес все же есть, подключите к правильному питанию тренировки, чтобы держать тело в тонусе.

Липосакция

В мечтах быстро избавиться от несовершенств, девушки решаются на липосакцию. Маркетологи обещают, что после процедуры целлюлит исчезнет навсегда. Да, возможно, в проработанной зоне не будет целлюлита, но будьте уверены, жировые отложения найдут, где поселиться еще. Лучше взять себя в руки и работать над качеством своего тела в спортзале, пусть это будет дольше, но точно навсегда, если не расслабляться и перестать питаться фастфудом. Не стоит в лишний раз ложиться ради этого под наркоз и тратить немалые деньги ради краткосрочного эффекта.

Бег

Бег и кардио, безусловно, полезны, но для борьбы с целлюлитом нужны силовые упражнения. При беге мы хорошо теряем вес, а для улучшения качества кожи нужно работать с более глубокими слоями кожи. Целлюлит — фиброз соединительных тканей, это такие плотные комочки, которые нужно разбить и распределить равномерно по телу. Полюбите выпады и приседания, регулярно стойте на ягодичном мостике и будет вам счастье! Во время упражнений вы должны чувствовать натяжение и работу мышц в проблемной зоне.

Как правильно?