Пять видов челок, которые нужно подстричь прямо сегодня

Каждая женщина хоть раз отрезала себе челку самостоятельно и...потом жалела. «Домашний Очаг» подобрал пять челок, жалеть о которых не придется. Они на пике популярности и подходят практически всем!

Французская челка

Если у вас волнистые волосы, отстригите прямую челку и больше ее не выпрямляйте. Французская челка вдохновлена парижанками, которые предпочитают гранж и легкую небрежность: они не меняют структуру волос и носят густые прямые челки с распущенными волосами, даже если челка вьется. Такую челку носили в молодости Франсуаза Арди и Брижит Бардо.

Челка Биркин

Длинная рваная челка с пробором посередине, которая плавно переходит к основной части волос. Это почти каскад, но при этом самая короткая часть по центру должна слегка прикрывать лоб. Пожалуй, сегодня это самая популярная челка, которую остригли все блогеры и знаменитости, например. Ани Лорак и Анна Седокова.

Мини-челка

Очень модный, но достаточно смелый вариант. Его не получится спрятать или легко заколоть, если результат вам не понравится. Тот случай, когда нужно действительно семь раз подумать, прежде чем отрезать. Но стилисты утверждают, что мини-челка подходит всем, и даже круче, если волосы длинные — будет контраст. А мы считаем, что экспериментировать нужно, один раз живем!

Рваная прямая

Популярная в прошлом сезоне прямая челка обрела рваные края. Отличный повод профилировать кончики, если вы всегда носили прямую классическую. А если вы пока без челки, начните именно с этого варианта. Ее легко можно зачесать и заколоть, разделить на два или убрать набок. По требованию модных стилистов, рваные края должны чуть закрывать линию бровей.

Челка набок

Если отрезать страшно, а челку все же хочется, сделайте боковой пробор и уложите волосы на бок, прикрывая лоб. Не стоит делать такую укладку, делая пробор параллельно лбу: такая челка смотрится странно и укладывать ее сложнее. Только прямой пробор от виска к макушке. Если челка придется по душе, можно и отрезать точно такую, чтобы было больше объема, которого мы лишаемся при фейк-челке.