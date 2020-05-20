Почему обладательницы длинных волос имеют сильную энергетику

Знания о важности волос испокон веков передавались от матери к дочери. Есть мнение, что в старину их называли «космы», потому что через волосы человек связан с космосом, с источником, с Вселенной.

Каждый волос является проводником для тонкой энергии — так мы принимаем информацию от самой природы, держим с ней связь. Чем длиннее и здоровее волосы, тем больше энергии и силы мы получаем. Вот почему в разных культурах богини всегда изображались с длинными и густыми волосами, символизирующими величие их обладательниц.

Чем длиннее и здоровее волосы, тем больше энергии и силы мы получаем.

Длинная коса в русской культуре

Вспомним, что и в русских народных сказках главным символом красоты девушки была ее длинная толстая коса. Но самое интересное то, что плетение косы имело не только эстетическое обоснование.