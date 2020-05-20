Почему обладательницы длинных волос имеют сильную энергетику

Красивые волосы — признак здоровья и один из важнейших атрибутов привлекательности. Любая девушка знает, как с помощью прически можно менять свое настроение: быть серьезной с собранными волосами или соблазнительной с игривыми распущенными локонами. Кроме этого, с древних времен люди знали, какое сакральное значение имеют пряди, как они могут влиять на состояние человека и его жизнь. Парапсихолог Елена Мифф рассказала о значении длинных волос и энергетики, передающейся их обладательницам.
Историческое значение длинных волос
Знания о важности волос испокон веков передавались от матери к дочери. Есть мнение, что в старину их называли «космы», потому что через волосы человек связан с космосом, с источником, с Вселенной.
Каждый волос является проводником для тонкой энергии — так мы принимаем информацию от самой природы, держим с ней связь. Чем длиннее и здоровее волосы, тем больше энергии и силы мы получаем. Вот почему в разных культурах богини всегда изображались с длинными и густыми волосами, символизирующими величие их обладательниц.
Чем длиннее и здоровее волосы, тем больше энергии и силы мы получаем.
Длинная коса в русской культуре
Вспомним, что и в русских народных сказках главным символом красоты девушки была ее длинная толстая коса. Но самое интересное то, что плетение косы имело не только эстетическое обоснование.
Мать, заплетая косу дочери, передавала ей свои знания и мудрость. Коса, расположенная вдоль позвоночника, защищала от внешнего негатива и темных сил. Ведь именно там расположены все энергетические центры человека. Считалось даже, что девушка с обрезанной косой более уязвима ко всякого рода сглазам.
Интуиция и космическая энергия
Длинные волосы, держа связь с тонким миром и космическим началом, помогают черпать оттуда энергию и лучше слышать собственную интуицию. Поэтому стоит бережно относиться к волосам, ухаживать за ними и использовать ту волшебную силу, которая дана нам самой природой.
К тому же в наше время люди на подсознательном уровне считывают информацию о нас по внешнему виду и первым делом обращают внимание не только на глаза, но и на прическу. Так, густые блестящие волосы всегда связывают с крепким здоровьем и стабильной психикой.