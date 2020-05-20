Рецепт открытого пирога с творогом и сыром в духовке

Этот вкусный несладкий пирог с ароматной сырно-творожной начинкой получается очень аппетитным. Кроме чеснока, вы можете добавить нарезанную зелень или горсть измельченных вяленых помидоров.

Для начинки подойдет как обычный твердый сыр, так и сулугуни, адыгейский или брынза – выбирайте вариант на свой вкус.

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 331 ккал на 100 г

Ингредиенты

Для теста:

250 г муки

100 г сливочного масла

2 средних яйца

1 ч.л. разрыхлителя

Соль

Для начинки:

250 г творога

200 г сыра

2 средних яйца

2-3 зубчика чеснока

Соль

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородной консистенции. Просеять муку, всыпать разрыхлитель и замесить тесто. Творог выложить в отдельную миску и натереть туда на крупной терке сыр. Измельчить чеснок и перемешать все компоненты начинки. Посолить по вкусу. Смазать форму для выпечки сливочным маслом и выложить в нее тесто, формируя бортики. Добавить начинку, распределив ее по основе. Выпекать при температуре 190 °С около 40 минут.

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