Ср, 20.05.2020

Рецепт открытого пирога с творогом и сыром в духовке

Пирог с сыром и творогом. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Приготовить несладкий пирог с сырно-чесночной начинкой предлагает «Сегодня».

Этот вкусный несладкий пирог с ароматной сырно-творожной начинкой получается очень аппетитным. Кроме чеснока, вы можете добавить нарезанную зелень или горсть измельченных вяленых помидоров.

Для начинки подойдет как обычный твердый сыр, так и сулугуни, адыгейский или брынза – выбирайте вариант на свой вкус.

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 331 ккал на 100 г

Ингредиенты

Для теста:

  • 250 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 2 средних яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Соль
Для начинки:
 
  • 250 г творога
  • 200 г сыра
  • 2 средних яйца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль

Способ приготовления

  1. В глубокой миске взбить яйца с солью. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.
  2. Просеять муку, всыпать разрыхлитель и замесить тесто.
  3. Творог выложить в отдельную миску и натереть туда на крупной терке сыр.
  4. Измельчить чеснок и перемешать все компоненты начинки. Посолить по вкусу.
  5. Смазать форму для выпечки сливочным маслом и выложить в нее тесто, формируя бортики.
  6. Добавить начинку, распределив ее по основе.
  7. Выпекать при температуре 190 °С около 40 минут.
Полезный совет

Если творог очень сухой, добавьте несколько ложек сметаны или сливок. А чтобы начинка была более однородной, протрите творог через сито или взбейте блендером.

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