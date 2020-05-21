За кого не стоит выходить замуж: пять типов мужчин

Он также пояснил свою точку зрения тем, как проявляется тот или иной тип мужчин в отношениях с женщиной.

1️. Нищеброд

Мужчина, который готов вступить в брак, должен иметь собственное жилье и свободные финансы. Иначе, возможно, он либо:

будет стремиться к финансовой состоятельности. Несмотря на наличие семьи, все его ресурсы будут уходить на работу;

либо он привыкнет к такому уровню жизни и решит: "Все и так хорошо, мне незачем напрягаться".

2. Маменькин сынок

Такой мужчина может быть очень ласковым, нежным, заботливым. Но как только дело дойдет до принятия серьезных решений — он окажется беспомощен. Женщина, выходящая замуж за маменькиного сынка, на самом деле выходит замуж за его маму. А для мамы она — соперница, которая увела ее мужчину.

Распознать маменькиного сынка можно по тому, что в его жизни очень много мамы. Он тепло о ней отзывается, ходит каждый день обедать, много ей помогает, она часто бывает у него.

3️. Молодой орангутанг

Это любой парень в возрасте до 28-29 лет. Серьезные отношения с ним невозможны из-за двух биологических программ, заложенных в его организме.

"Оплодотворяй как можно больше самок, чтобы продлить свой род". У молодых парней зашкаливает тестостерон, они постоянно хотят заниматься сексом, везде видят сексуальные сигналы и практически не способны хранить верность одной женщине.

"Изучай мир". В природе старые самцы выгоняют молодых, чтобы те исследовали новые территории и образовывали новые стаи. Молодые мужчины занимаются развлечениями, экспериментами, поисками своего места в этом мире, чтобы только после этого создать семью.

4️. Отелло

Это решительный, стабильный, серьезный мужчина. Он принимает за женщину решения, говорит, что ей делать, и этим вызывает ощущение надежности. Он как папа, с которым не нужно ни за что нести ответственность. Но это чистой воды манипулятор. Он будет постепенно загонять женщину в тюрьму: готовь салат вот так, одевайся так, туда не ходи, с теми не дружи, этим не занимайся. Он будет ставить жесткие, категоричные рамки без альтернатив.

В результате женщина останется практически без увлечений, социальных контактов, постоянно в чем-то виноватая.

5. Нарцисс

Он красивый, умный, талантливый, харизматичный. Как ни посмотри – идеальный вариант, если бы не тот факт, что у него абсолютно холодное сердце. Нарцисс может любить женщину лишь как обрамление себя, любить ее любовь к себе, ее восхищение собой.