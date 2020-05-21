Почему болит живот: девять самых распространенных причин

В некоторых случаях можно обойтись домашними средствами, а иногда нужно срочно вызывать неотложку. О том, как разобраться с болью в животе, рассказала семейный врач Полина Загородная.

Как правильно себя обследовать

1. Определите, где болит больше всего

Чтобы точнее понять это, приложите ладонь на брюшную стенку и мягко, но стараясь продавить глубоко, пальцами надавливайте на живот. Отметьте, в каком именно месте надавливание причиняет наибольшую боль. Проводить такую пальпацию лучше всего лежа на спине. В таком положении мышцы брюшной стенки расслабляются, и прощупывать себя легче.

2. Определите характер боли

Она может быть тупая, ноющая, сжимающая, острая, кинжальная (будто с размаху ударили ножом), распирающая (будто проглотили шарик и он надувается).

3. Чем сопровождается боль

Отдает ли боль куда-то, усиливается ли при движении, кашле, наклоне, сопровождается ли тошнотой, температурой, поносом и т.п. — все это важно для установления диагноза.

4. Вспомните, как появилась и развивалась боль

Она могла появиться внезапно, после физической нагрузки, после стресса, переохлаждения. Сколько времени примерно прошло от начала болевого приступа. Какие были вначале боли: несильные, затем усилившиеся, сразу резкие, тупые. Усилились ли боли позже и как это произошло, быстро или постепенно. Сменила ли боль локализацию: например, при аппендиците боль в животе вначале появляется в эпигастральной области — там, где желудок, а затем опускается вправо вниз.

Девять самых популярных причин боли в животе

Боли в подложечной области

Характер. Тупые или острые, распирающие или ноющие.

Куда отдает. Могут отдавать за грудиной по ходу пищевода.

Чем сопровождаются. Может возникнуть рвота в момент особенного усиления болей. После рвоты боли, как правило, исчезают.

После чего. Не зависят от предшествующей физической нагрузки, но могут быть связаны с употреблением в пищу острых, кислых продуктов, крепкого кофе, перенесенных сильных стрессов в течение последнего года.

Что это может быть. Гастрит или язвенная болезнь желудка.

Что делать? Обследоваться у гастроэнтеролога. Если диагноз подтвердится, гастрит или язву можно вылечить за 7-14 дней. Чтобы облегчить состояние во время приступа приложите к больному месту теплую грелку, можно выпить горячий некрепкий чай или просто горячую воду. Если рвота с примесью крови (при этом массы имеют вид кофейной гущи) — вызывайте неотложку.

Боли в правом подреберье

Характер. Резкая, сжимающая.

Куда отдает. В поясницу справа, правую половину грудной клетки, правое плечо, под правую лопатку.

Чем сопровождаются. Чувством горечи во рту, может быть рвота желчью, после которой наступает облегчение, возможно повышение температуры.

После чего. После злоупотребления жирной, острой едой или после тряски в транспорте.

Диагноз. Холецистит.