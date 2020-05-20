Клубника: польза и вред самой летней ягоды

Сезон клубники продолжается и будет длиться до конца июня. Ягоды можно не только добавлять в свой рацион, но и заготовить впрок. Чтобы сохранить максимум витаминов в клубнике и для зимнего периода, лучше ее заморозить, чем готовить варенье.