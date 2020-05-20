Онколог Элен Веттус: «Любой коричневый оттенок кожи классифицируется как поражение кожи - даже легкий загар»

Заболеваемость меланомой кожи растет как в Эстонии, так и во многих других странах. 30% всех случаев меланомы кожи выявляются в возрастной группе 20-44 лет. Увеличение числа происходит как из-за роста заболеваемости, так и осведомленности: люди проверяют кожу чаще, что очень положительно. Май - месяц повышения осведомленности о меланоме. В это время больше говорится о профилактике, симптомах и лечении болезни. Меланома, обнаруженная на ранней стадии, поддается лечению!
Одна из причин появления меланомы заключается в солнечном ожоге в детском возрасте,
- объясняет доктор Элен Веттус, онколог из Северо-Эстонской областной больницы и Dr Niine Nahakliinik.
На кожу сильно влияют поездки на юг, где она подвергается особенно интенсивному переменному ультрафиолетовому излучению. Солнце может быть очень опасным, и наша кожа никогда не забудет полученные солнечные ожоги. Поврежденная кожа означает не только то, что она стала красной или покрасневшей, а затем облезшей после загара. Любой коричневый цвет кожи классифицируется как повреждение - даже легкий загар,
- добавила доктор Веттус.
Как родители, мы обязаны объяснить нашим детям, что естественный цвет кожи - самый красивый, и когда наступает теплая погода, кожа должна быть защищена, прежде всего, одеждой (детям рекомендуются модели с маркировкой UPF), включая шляпу, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Солнцезащитный фактор может составлять 30 и более и содержать цинк или диоксид титана, поскольку они имеют физическую защиту от ультрафиолетового излучения. Конечно, недостаточно просто наносить крем утром, его следует наносить повторно каждые два часа и после плавания или упражнений. Когда мы наносим крем, дети следуют нашему примеру. К счастью, тенденция ухода за кожей нарастает, и я также вижу маленьких пациентов в моей практике, которые показывают родимые пятна для контроля. Их учили, что загар вреден, а натуральный тон кожи очень красивый! Давайте не будем забывать, что привычки и примеры детства обычно влияют на человека всю жизнь,
- сказала онколог.
«Конечно, пребывание на улице и на свежем воздухе очень полезно для всех, но вы все равно должны быть защищены от сильного солнечного света», - говорит доктор Веттус.
Второй большой враг нашей кожи - это солярий. Я с нетерпением жду того дня, когда несовершеннолетним запретят посещать солярий - помимо риска возникновения меланомы, солярий ускоряет старение кожи и повреждает молодую кожу. На самом деле, ради вашего же здоровья никто не должен ходить в солярий. Всем коллективом Dr. Niine Nahakliinik мы предложили Департаменту здоровья и Министерству социальных дел запретить солярий для несовершеннолетних уже семь лет назад. Но лишь в 2019 году был принят законопроект, запрещающий солярии и татуировки для несовершеннолетних. Я очень надеюсь, что этот закон будет принят в ближайшее время, - добавила доктор Веттус.
Когда обращаться к специалисту?
Следует проконсультироваться с дерматоскопистом, если на коже появляется новообразование, которое быстро меняется - растёт и темнеет. В течение жизни человека родимые пятна все еще появляться, но, если они быстро меняются уже во взрослой жизни, это определенно требуют внимания врача.
Асимметрия, неровный край и многоцветность также могут указывать на злокачественность, и при наличии такого признака следует также проконсультироваться с квалифицированным врачом. Следует также обратить внимание на розовые поражения и узелки.
Если родинка травмирована, нет необходимости немедленно обращаться к врачу. Примерно через месяц, она должна зажить - иногда со шрамом, в зависимости от глубины травмы. Если какие-либо признаки на коже не заживают сами по себе или спонтанно кровоточат, обязательно обратитесь к врачу.
Вам, конечно, не нужно беспокоиться обо всех родимых пятнах на коже: подкожные новообразования встречаются у многих.
Каждые 2-3 месяца человек может осматривать свою кожу перед зеркалом. Если 1-2 родинки выделяются среди остальных размером, формой или цветом, следует проконсультироваться с дерматоскопистом.
Базовая проверка родимых пятен была бы рекомендована всем жителям Эстонии, потому что мы подвержены риску меланомы с нашей светлой кожей. В зависимости от вашего индивидуального риска, врач порекомендует, как часто вам следует проходить проверку в будущем. Конечно, не все пациенты требуют ежегодного обследования.
Эстонское онкологическое общество отмечает, что за последние 10 лет заболеваемость меланомой в Эстонии увеличилась почти вдвое. В 2017 году в Эстонии у 814 женщин и 512 мужчин были диагностированы немеланомные злокачественные опухоли кожи. Ежегодно в Эстонии выявляется около 1326 случаев рака кожи. В 2017 году у 142 женщин и 83 мужчин были новые случаи меланомы (источник: www.tai.ee, База данных статистики здравоохранения).