Онколог Элен Веттус: «Любой коричневый оттенок кожи классифицируется как поражение кожи - даже легкий загар»

Как родители, мы обязаны объяснить нашим детям, что естественный цвет кожи - самый красивый, и когда наступает теплая погода, кожа должна быть защищена, прежде всего, одеждой (детям рекомендуются модели с маркировкой UPF), включая шляпу, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.

Солнцезащитный фактор может составлять 30 и более и содержать цинк или диоксид титана, поскольку они имеют физическую защиту от ультрафиолетового излучения. Конечно, недостаточно просто наносить крем утром, его следует наносить повторно каждые два часа и после плавания или упражнений. Когда мы наносим крем, дети следуют нашему примеру. К счастью, тенденция ухода за кожей нарастает, и я также вижу маленьких пациентов в моей практике, которые показывают родимые пятна для контроля. Их учили, что загар вреден, а натуральный тон кожи очень красивый! Давайте не будем забывать, что привычки и примеры детства обычно влияют на человека всю жизнь,